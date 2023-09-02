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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

القنصلية الإيطالية الفخرية بالإسكندرية تكرم لقاء سويدان .. صور

صدى البلد

كرمت القنصلية الإيطالية الفخرية بالإسكندرية النجمة لقاء سويدان في ندوة عن أعمال الراحل سيد درويش.

وتم تكريم لقاء سويدان عن أعمالها التي قدمتها عن سيد درويش وآخرها المسرحية التي تعرض حاليا.

وخلال ندوة التكريم غنت لقاء سويدان للراحل سيد درويش، ومن المقرر استئناف عرض المسرحية من 3 سبتمبر الجاري ولمدة 10 أيام بأحد مسارح الهرم.

 

لقاء سويدان

يذكر أن آخر أعمال الفنانة لقاء سويدان مسلسل “وسط البلد 2”  والذي عرض قبل رمضان الماضي عبر شاشة قناة MBC وحظي دورها في المسلسل على ردود أفعال إيجابية واسعة.

بطولة مسلسل “حرب الجبالي” 

وتشارك الفنانة لقاء سويدان في بطولة مسلسل “حرب الجبالي”، إلى جانب عدد من النجوم من بينهم؛ رياض الخولي، وأحمد رزق، وصلاح عبد الله، وفردوس عبد الحميد، وآخرون.

مسلسل "أيام"

كانت الفنانة لقاء سويدان شاركت مؤخرا في مسلسل "أيام" الذي عرض على شاشة mbc.

وظهرت “لقاء” ضمن أحداثه بالحجاب، حيث تجسد من خلاله شخصية امرأة مصرية محجبة تكافح من أجل زوجها الذى يتعرض لحادث وتضحى من خلاله خاصة أن العمل يقدم الحارة المصرية.

مسلسل "أيام"، من تأليف سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة، وبطولة حورية فرغلى وشيرى عادل، رياض الخولى، سلوى خطاب، محمود حجازى، مصطفى عبد السلام  أحداثه في 45 حلقة فى إطار شعبى.

لقاء سويدان سيد درويش

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