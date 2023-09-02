التغيرات المجتمعية .. ندوة بـ شباب كفر الشيخ | صور

نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب "الإدارة العامة للبرامج الكشفية والتطوعية" ندوة للتوعية الأسرية بعنوان "التغيرات المجتمعية" بمشاركة 40 شابا وفتاه من أعضاء أنديه التطوع والفتاة بمراكز الشباب وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.



أوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن الندوة تناولت عدة محاور منها أهمية غرس القيم الاجتماعية، والأخلاق الدينية، والعادات والتقاليد التي تناسب المجتمع ومنها احترام الآخر والقيم الأخلاقية المفقودة في المجتمع، وإدارة المنزل بأقل التكاليف، والتربية السليمة داخل الأسرة، وإدارة الوقت والاستفادة منه.



أضاف وكيل الوزارة أن المرأة المصرية تتحمل عبئا كبيرا في إدارة احتياجات الأسرة وتحديد أولويات الإنفاق وتتحمل المسؤولية الأكبر في رسم النمط الاستهلاكي للأسرة ومن هذا المنطلق، وتهتم وزارة الشباب والرياضة من خلال برامج أندية الفتاة والمرأة بتقديم البرامج والفعاليات التوعوية التثقيفية بهدف تعديل العادات الاستهلاكية للفرد داخل الأسرة في ظل التحديات الاقتصادية التي تمر بها دول العالم، وإبراز دور المرأة في ترشيد الإنفاق والتعامل بحكمة مع أزمة تزايد الأسعار جراء الأحداث الجارية التي أدت إلى أزمة الركود الاقتصادي العالمي.



أدارت الندوة الدكتورة لمياء لطفي أستاذ الاقتصاد المنزلي بكلية التربية النوعية بجامعة كفر الشيخ، وقدمت المشاركين مقترحاتهم لإدارة أولويات الإنفاق ووضع خطة مواجهة تحدى التغيرات الاقتصادية، ندوات أندية التطوع والفتاة والمرأة بإشراف نجوى صلاح رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب، وبإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ صبحي عبد العزيز مدير الإدارة العامة للشباب والدكتور فوزي حسيب مدير إدارة المشروعات، تنفيذ باسم سعيد مسؤول أندية التطوع وغادة راشد مسؤول أندية الفتاة والمرأة بالمديرية.

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