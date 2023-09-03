لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء توضح كيفية التواصل معها لتقديم الخدمات الصحية

قالت الدكتورة أميرة الجوهري، المتحدثة باسم لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء، إن اللجنة نشأت بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وكانت قائمة على فكرة بسيطة، وهي التواصل المباشر مع المريض، مشيرة إلى أنه يتم التواصل مع اللجنة، عن طريق الصفحة الرسمية لها على الـ"فيس بوك" أو على رقم الـ"واتساب".

وأضافت "الجوهري" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع علي قناة "الحدث اليوم" الفضائية، أنه عندما رسل المواطن شكوى للجنة؛ تفحصها اللجنة، وتوجه المواطن إلى الجهات المعنية؛ لتقديم كافة الخدمات الطبية اللازمة له.

وأشارت الدكتورة أميرة الجوهري، إلى أنه تم رصد 1093 حالة عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، وتم استخراج 237 قرار علاج على نفقة الدولة، بتوجيه من رئيس الوزراء.