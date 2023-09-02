كفر الشيخ .. تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات في بيلا

تابع جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، اليوم السبت، أعمال النظافة العامة بمدينة بيلا والقرى التابعة لها، وتم رفع كافة المخلفات من نقاط التجميع ونقلها إلى المقلب العمومي بالمدينة، وذلك ضمن جهود الوحدات المحلية للارتقاء بمنظومة النظافة والحفاظ على المظهر الجمالي.

تأتي الأعمال تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتكثيف الحملات اليومية لمتابعة الحالة العامة للنظافة ورفع الإشغالات، للارتقاء بالحالة العامة داخل الشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية والقرى التابعة لكل مركز، وإزالة أي تعديات على الأرصفة، والحفاظ على حرم الطريق العام وتيسير حركة المرور، ورفع مستوى الخدمات المقدمة لمواطني المحافظة.

قال رئيس مدينة بيلا، إن الوحدة المحلية نفذت حملات مكبرة للنظافة ورفع كفاءة الطرق وإزالة الإشغالات بالأحياء والميادين الرئيسية وقرى المركز، كما تم رفع المخلفات والقمامة على جانبي الطرق، بالتعاون مع الحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية، لتحسين حركة السير أمام المارة والحفاظ على البيئة والحد من انتشار الأمراض، مؤكداً على أن حملات النظافة مستمرة بالمدينة والقري ويتم متابعتها لحظياً لرفع كفاءة منظومة النظافة بمركز ومدينة بيلا.