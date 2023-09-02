كانت مخطوبة .. زوجة سـ. فاح الجيزة تفجر مفاجأة عن علاقته بشقيقتها

كشفت إحدى زوجات سفاح الجيزة مفاجأة خلال لقائها في أحد البرامج عام 2020، عن شقيقتها نادين وعن حقيقه ارتباطها بزوجها.

وقالت :" نادين اختي كانت مخطوبة ومرتبطة بشاب ابن ناس، ومينفعش اعلن عن هويته خلال الوقت الحالي ربنا يكرمه في حياته ".

تابعت :" كل ما يثار عن وجود علاقه بين اختي وقذافي غير صحيحه ، شقيقتي نادين كان معاها فلوس ودهب ولحد دلوقتي منعرفش هي فين، ميتة ولا على قيد الحياة".

مسلسل سفاح الجيزة

قال محمد صلاح العزب مؤلف مسلسل سـ. فاح الجيزة أن الضجة الإعلامية الكبيرة حيث نشرت في الجرائد، مضيفا أنه لا يوجد في مصر نوعية السفاح الذي يخطط للقتل لمدة سنوات طويلة ، كما أنه شخصية السفاح تنتحل شخصيات متعددة أخري فهو شخص يمتاز بالعبقرية في الجريمة.

وأكد العزب خلال مداخله هاتفية للإعلامية بسمة وهبة ببرنامج ٩٠ دقيقة المذاع على فضائية المحور أنه بدأ العمل على هذه الجريمة بشكل استقصائي، بدأ التحدث مع أطباء نفسيين ورجال المباحث والمحامين واستطلع تحريات النيابة وجمع معلومات عن هذا السفاح وكيف أن هذا الرجل فعل مثل هذه الجرائم البشعة والتفنن في القتل.

السفاح يتصف بالمراوغة والتلاعب

وأضاف مؤلف مسلسل سـ. فاح الجيزة أنه هذا الرجل لا يتحدث بصيغة واحدة فمرات يعترف بقتل الأشخاص بالسم ومرات بالخنق فهو شخص مراوغ طوال الوقت، مضيفا أنه لا يأخذ في المسلسل شخصية بذاتها او ضحايا بعينها ولكن تم استقطاب الخطوط العريضة سواء لسفاح الجيزة او غيره ولهؤلاء الضحايا او غيرهم، للوصول إلى عمل درامي خالص، وهو مستوحي من قصة حقيقية ولكن هناك تدخل درامي كبير.

وتابع محمد صلاح العزب أنه تقابل مع أطباء نفسيين محللين كل جزء في شخصية السفاح سواء طريقة مشيه، علاقته بوالدته، أسلوبة وهو يؤدي الجريمة مكتشفا أن السـ.فاح ترجع إلى أن طفولته مع والدته تكون طفوله غير طبيعية تماما مما يؤدي به الى الانتحال لشخصيات متعددة.

أكد النجم أحمد فهمي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن نجاح مسلسل السفاح، فاق توقعاته، وذلك بعد عرض أول حلقتين.

وأضاف أحمد فهمي: "الحلقات القادمة ستشهد أحداثا كثيرة، ستجذب الجمهور، وردود الأفعال في الشارع والسوشيال ميديا كبيرة للغاية".

حقق مسلسل السفاح للنجم أحمد فهمي ، نجاحا كبيرا بعد عرضه على منصة شاهد الأسبوع الماضي .

موعد عرض السفاح

وتذاع يوم الجمعة المقبل حلقتين من المسلسل، والذي يعرض كل أسبوع حلقتين منه، يوم الجمعة فقط.

وفي سياق متصل، علق الفنان صلاح عبد الله، على نجاح أول حلقتين من مسلسله الجديد “سفاح الجيزة” والذى يشارك فى بطولته بجانب الفنان أحمد فهمي.

ونشر صلاح عبد الله صورة لأحمد فهمي وهو يقبل يديه فى إحدى المناسبات وعلق عليها قائلا: “السـ.فاح بعد ما باس إيدي كلبشها ودبسني وسجني بس مش هسيبه وهنتقم منك يا فهمي”.