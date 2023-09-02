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برلمان

«حماة المستقبل»: القرار الأممي الخاص بمنتدى شباب العالم يعكس التقدير الدولي له

المهندس علي عبده
المهندس علي عبده رئيس حزب حماة المستقبل

ثمن حزب حماة المستقبل، برئاسة المهندس علي عبده، كافة جهود القيادة السياسية في الملفات المختلفة خلال السنوات الماضية، ولا سيما ملف تمكين الشباب الذي تعامل معه الرئيس عبدالفتاح السيسي، باعتباره أولوية قصوى، ولقناعته الراسخة من أن الشباب هم عصب التنمية وعماد الدولة المصرية ومستقبلها.

وقال المهندس علي عبده، رئيس الحزب، في بيان، إن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول إسهامات منتدى شباب العالم في شرم الشيخ، عقب اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتوافق الآراء، أمس الجمعة، قرارا، حول نماذج محاكاة الأمم المتحدة، ودورها في تمكين الشباب، وتعزيز تواصلهم بالمنظمة الأممية، وتعزيز إلمامهم بالعمل متعدد الأطراف، يؤكد أن الجهود التي بذلت في هذا الملف لم تذهب سدى، كما يشير إلى أن شبابنا قادر على تحمل المسئولية.  

وأشار إلى المنتديات الشبابية التي عقدت على مدار سنوات عدة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوسعت أهدافها لتصبح منتدى عالمي؛ فتح الباب واسعا للشباب للمشاركة في الأمور والملفات العامة، والإجابة على كافة التساؤلات التي تجول في عقولهم أمام الرئيس والحكومة.

ولفت حزب حماة المستقبل، إلى أن القرار الأممي يعكس التقدير الدولي الذي يحظى به منتدى شباب العالم وبما يمثله من منصة هامة لتبادل الأفكار والرؤى بين الشباب الدولي خاصة في مجالات السلم والإبداع والتنمية مؤكداً حرص القيادة السياسية المصرية على دفع وتمكين الشباب وزيادة فرص مشاركتهم في كافة جهود التنمية، وتأكيد على دور منتدى شباب العالم الذي نظمته مصر على مدار السنوات الماضية وانعكاساته العالمية.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قد اعتمدت- بتوافق الآراء- قراراً حول نماذج محاكاة الأمم المتحدة ودورها في تمكين الشباب وتعزيز تواصلهم بالمنظمة الأممية وتعزيز إلمامهم بالعمل متعدد الأطراف.

وقد قدم مشروع القرار مجموعة من الدول ضمت في عضويتها مصر، والبرتغال، وجامايكا، وجمهورية الدومينيكان، ولاوس. وقد رحب القرار بإسهامات منتديات ومؤتمرات الشباب، وبصفة خاصة منتدى شباب العالم في شرم الشيخ بنسخه الأربعة، في تمكين الشباب وبإتاحة فرصة لهم لتطوير قدراتهم.

القيادة السياسية الرئيس عبدالفتاح السيسي حزب حماة المستقبل الأمم المتحدة منتدى شباب العالم

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