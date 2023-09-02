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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب ناشئي الأهلي 2009: ثقتي كبيرة في اللاعبين قبل أول مشاركة ببطولة الجمهورية

صدى البلد

أكد ياسر محمدين، المدير الفني لفريق الناشئين بالنادي الأهلي مواليد 2009، أن لاعبي الفريق في حالة فنية وبدنية جيدة للغاية قبل بدء الموسم الجديد، وأنهم استعدوا بشكل جيد للمشاركة في بطولة الجمهورية التي تقام للمرة الأولى لهذه المرحلة السنية.

وأوضح محمدين، في تصريحات له، أن فترة الإعداد شهدت ظهور لاعبي الفريق بشكل مميز للغاية، وقال إن الفريق لعب 4 مباريات ودية قدم خلالها مستويات جيدة وحقق نتائج إيجابية، مشيرًا إلى أنه يبحث دائمًا عن الأداء الجيد وتطبيق طريقة اللعب بشكل جيد خلال المباريات الودية.

وأضاف المدير الفني لفريق 2009 بالأهلي أن لاعبي الفريق خضعوا أيضًا لإعداد نفسي مع طبيب التأهيل النفسي بالقطاع، لكي يكونوا في أفضل حالة معنوية قبل بدء المنافسات.  

وأبدى ياسر محمدين أمنيته في أن يقدم اللاعبون مردودًا جيدًا خلال مباريات بطولة الجمهورية، مؤكدًا أنه لديه ثقة كبيرة في قدراتهم، وأشار إلى أن الفريق يلقى دعمًا كبيرًا من وليد سليمان مدير القطاع، وبدر رجب المدير الفني للقطاع، وأنهم يحرصون على متابعة كافة التدريبات واللقاءات الودية باهتمام كبير.
 

ياسر محمدين لفريق الناشئين بالنادي الأهلي مواليد 2009 بطولة الجمهورية لاعبي الفريق محمدين

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