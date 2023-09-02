أستاذ قانون دولي: الاستيلاء على السلطة بالجابون لا يستهدف المصالح الفرنسية|فيديو

رحّب الدكتور مجيد بودن، أستاذ القانون الدولي والباحث السياسي، بالموقف الفرنسي وتصريحاته منذ بداية انقـ ـلاب الجابون بالمقارنة بما حدث في النيجر.

وقال بودن خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية" إن الانقـ ـلاب الذي حدث في الجابون لم يستهدف فرنسا أو المصالح الفرنسية عكس ما حدث في مالي وبوركينا فاسو والنيجر.

وأضاف أن الأمر في الجابون أمر داخلي بخصوص الرئاسة وتفاعل المجتمع الجابوني، بينما الوضع في النيجر كان هناك تدخل أجنبي وبه جانب جيواستراتيجي في منطقة الساحل الصحراوي.

وأشار إلى أن رئيس الجابون السابق علي بونجو يمثل عائلة احتكرت الحكم لمدة 55 عامًا، مضيفًا: "الانقـ ـلابات ليست الحل لكنها أصبحت من الضروري بالنسبة للشعب الجابوني إزالة هذا العائق لكي ترجع الأمور إلى وضع يمكن التعامل فيه بشكل دستوري".