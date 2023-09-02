كولر يتمسك بهذا اللاعب في الأهلي | ويبلغ الإدارة بعدم التراجع

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، متمسك بالتعاقد مع البرازيلي جوستافو سوزا مهاجم جيونبك هيونداي الكوري الجنوبي، بالصيف الجاري.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "سوزا المطلب الرئيسي للمدير الفني، وبالفعل تم التوقيع مع اللاعب وناديه، ولكن مدرب فريقه هو من يتمسك به رغم تبقي 3 أشهر في عقده فقط".

وأضاف أمير هشام: "أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي على تواصل مستمر مع مارسيل كولر المدير الفني، من أجل حسم صفقة المهاجم الجديد، وطالب بضم سوزا وهناك لاعب آخر تم الاتفاق معه، ولكن يتم الانتظار لحين معرفة مصير سوزا النهائي".