الزمالك يفجّر مفاجأة حول قبول تقسيط غرامة كهربا

أكد عماد البناني رئيس اللجنة المؤقتة بنادي الزمالك، أن هناك تواصل مع اتحاد كرة اليد المصري؛ من أجل حل أزمة القيد، مشيرا إلى أن الصعوبات الموجودة تحتاج إلى سيولة مالية ضخمة، والأزمة شديدة على كل الجوانب.

وتابع البناني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه"+90" على قناة النهار: "نحاول توفير جزء من الأموال؛ لسد الديون، ونرغب في مساعدة رجال الأعمال المحبين للنادي، ونحاول تحصيل أموال من مستحقات خارجية".

وحول غرامة محمود كهرباء، تحدث عماد البناني قائلا: "غير مطروح فكرة التفاوض مع محمود كهربا لاعب الأهلي لتقسيط الغرامة، وهذا الأمر لم يتم التفكير فيه من الأساس، فالنادي يحتاج إلى أموال، ولا نية للتفريط في أي مستحقات خارجية له".