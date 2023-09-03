لن يرفع الراية البيضاء.. قرار جديد من الأهلي حول صفقة المهاجم الأجنبي

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن إدارة النادي الأهلي، بدأت تفكر بشكل جدي، لتأجيل ملف المهاجم الأجنبي حتى الميركاتو الشتوي في يناير المقبل.



وأوضح هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد»، أن الأهلي يتجه حاليًا لتأجيل صفقة المهاجم الأجنبي حتى يناير، بعد إغلاق باب الانتقالات الأوروبي وصعوبة تفريط الفرق في لاعبيها .

وأضاف حتحوت، أن الأهلي لن يرفع الراية البيضاء، وسوف يواصل سعيه لحسم الصفقة بالبحث عن خيارات في اتجاهات متعددة حتى موعد غلق باب القيد المحلي.

وأكد حتحوت، أن الأهلي وضع سيناريو بديل حال فشل ضم مهاجم في الانتقالات الحالية وعدم حدوث انفراجة في موقف البرازيلي جوستافو سوزا، وهو تأجيل ضم البرازيلي للانتقالات الشتوية المقبلة وضمه في صفقة انتقال حر في يناير.