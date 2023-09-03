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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

40 % زيادة إنتاج.. مفاجأة في أسعار السجائر

صدى البلد

شهدت أسعار السجائر الفترات الأخيرة ارتفاعًا غير مسبوق حيث شغل بال المصريين القفزة في الأسعار والتي تهم نحو أكثر من  18% من مجمل الشعب المصري يستخدمون نحو 100 مليار سيجارة سنويًا، بمعدل 5 مليارات علبة سجائر. 

وكشف هاني أمان، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان، عن موقف الجهات الأمنية والرقابية تجاه أزمة ارتفاع أسعار السجائر جراء لجوء بعض التجّار إلى تخزين كميات منها؛ كان على أعلى مستوى خلال الفترة الأخيرة.

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وأشار «أمان» خلال مداخلة هاتفية مع إحدى القنوات الفضائية، إلى حدوث تجاوب بين بعض التجّار الكبار الملتزمين، موضحًا أن هناك مقابلات تمت مع البعض منهم والاتفاق على آلية معينة للعمل وبناء عليه تمت زيادة كميات الإنتاج بنسبة تصل إلى 40% لتغطية أكبر قدر من احتياجات الأسواق.

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وأكد الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان، أن الإجراءات التى تم اتخاذها ساهمت في خفض أسعار السجائر بشكل كبير.

وحسب الرئيس التنفيذي لأكبر شركة انتاج سجائر في مصر، ذكر أن الموسم الحالي، شهد تخزيناً للسجائر بصورة أكبر مما حدث في السنوات الماضية، مما انعكس على الأسعار بصورة غير منطقية، وهذا شجّع فئة أخرى من المنتهزين للاستفادة من هذا الأمر.

أسعار السجائر لشركة الشرقية للدخان

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