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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

احتفظ بصدارة الترتيب العالمي.. علي فرج يتوج ببطولة باريس الدولية للإسكواش

علي فرج
علي فرج

توج لاعب أندية وادى دجلة علي فرج، ببطولة باريس الدولية للإسكواش- إحدى البطولات البلاتينية- عقب فوزه في المباراة النهائية على دييجو إلياس-المصنف الثاني عالميًا- بنتيجة 3-1 بواقع نقاط (2-11) (13-11) (11-1) (11-9)، ليضيف "فرج" بطولة جديدة لدولاب بطولات "وادى دجلة"، ويعزز من استمرار صدارته للتصنيف العالمي للإسكواش.


وقدم علي فرج، أداء قويا خلال منافسات بطولة باريس الدولية للإسكواش، واستطاع تحقيق انتصارات على لاعبين كبار أبرزهم بول كول، ودييجو إلياس، وفكتور كروين، يأتي ذلك تتويجا لجهود إدارة نادي وادى دجلة في إعداد اللاعب بشكل قوي قبل منافسات الموسم الجديد، ليحافظ على صدارة التصنيف العالمي، ويواصل تحقيق الأرقام القياسية في اللعبة.


أعرب لاعب أندية وادى دجلة علي فرج، عن سعادته بتحقيق أول لقب في الموسم الجديد، ومواصلة تحقيق مشوار الانتصارات لأكثر من 25 مباراة متتالية، موجها الشكر لإدارة "وادى دجلة" على تقديم الدعم الكامل لكل اللاعبين بالنادي لتطوير مستواهم للفوز بالبطولات القارية والدولية.


وأسهمت أندية وادى دجلة بشكل فعال في تطوير لعبة الإسكواش في مصر من خلال إنشاء أكبر عدد من ملاعب الإسكواش على مستوى العالم بلغت 82 ملعبًا داخل 9 فروع مختلفة، كما أسست أكبر أكاديمية في العالم بلغ عدد اللاعبين فيها أكثر من 2500 لاعب ولاعبة، وانعكست نتائج هذه الجهود في فوز فريق النادي ببطولة الدوري العام للإسكواش لمدة 6 مواسم متتالية، وتتويج مصر ببطولات دولية، بالإضافة إلى تصدر لاعبيها التصنيف الدولي للعبة.

وادي دجلة علي فرج

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