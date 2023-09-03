تحرير 14 محضرا في حملة تموينية للرقابة على سوق الجملة بالعريش

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة شمال سيناء، حملة تموينية، السبت، بسوق العريش لتجارة الجملة بالكيلو 17، لتفقد حركة تداول الخضر والفاكهة داخل نطاق السوق، ومدى التزام التجار بتطبيق التعليمات الخاصة بعدم تداول البيع بالجملة خارج نطاق السوق تنفيذا لقرار اللواء المحافظ في هذا الشأن .

المحال التجارية:

وقالت أمانى رسلان مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية، إنه تم تكثيف الحملات التموينية على مستوى المحافظة، كما تم المرور على الأسواق والمخابز والمحال التجارية ومحلات بيع اللحوم والدواجن ، ومحلات بيع السجائر .

وأسفرت جهود الحملة عن تحرير 14 محضرا منها: عدم الإعلان عن الأسعار وعدم الاحتفاظ بالشهادة الصحية.

وتواصل مديرية التموين جهودها بتكثيف الحملات الرقابية للمرور على الأسواق للتأكيد على حماية المستهلك والسيطرة على الأسعار.