عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

إحداها تساوي أكثر من 6 ملايين جنيه

موقف السوليه منها| مواعيد 3 مباريات أفريقية للأهلي خلال سبتمبر

الاهلي
الاهلي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، 3 مباريات قارية مرتقبة خلال شهر سبتمبر الجاري وذلك في الموسم الكروي الجديد.

الاهلي 

مباريات الأهلي خلال شهر سبتمبر

ويستهل الأهلي مبارياته في الموسم الكروي الجديد بمواجهة السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، ومن ثم يلعب أمام سان جورج الإثيوبي ذهابًا وإيابًا في الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

مواعيد مباريات الأهلي

يبدأ الأهلي مبارياته في الموسم الجديد بمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في تمام الساعة التاسعة مساء يوم الجمعة الموافق 15 سبتمبر المقبل في مدينة الطائف بالسعودية.

ويلعب الأهلي مباراتين أمام سان جورج بطل إثيوبيا في دوري أبطال أفريقيا عقب مباراة اتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الأفريقي يوم 15 سبتمبر.

خالد سرحان يحتفل بزفاف شقيقته.. صور

العراق .. ارتفاع حصيلة ضحايا أحداث كركوك إلى 3 أشخاص

موعد مباراة الأهلي وسان جورج الإثيوبي

ومن المقرّر إعلان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" خوض الأهلي مباراة الذهاب أمام بطل إثيوبيا يوم 22 سبتمبر على أن يقام لقاء الإياب يوم 27 من الشهر نفسه.

السوليه يغيب 4 أسابيع للإصابة  

وتعرّض عمرو السولية لاعب وسط الاهلي، للإصابة بتمزق على مستوى العضلة الخلفية، خلال تدريبات الفريق قبل السفر إلى النمسا، ضمن برنامج الفريق للموسم الجديد.

وكشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، عن حاجة عمرو السوليه الى فترة لا تقل عن 4 أسابيع حتى يعود للتدريبات والتعافي من إصابة العضلة الخلفية، ومن ثم فهو خارج حسابات الجهاز الفني في مباراة السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة، والتي يتبقى عليها ما يقرب من 17 يومًا فقط.

السولية 

موقف السوليه بعد الاستقرار على القائمة

أكد المصدر، أن السويسري مارسيل كولر، استقر بنسبة كبيرة على قائمة الفريق لخوض السوبر الأفريقي، التي ستتكون من 18 لاعبًا فقط، إلا أن إصابة السولية أنهت بشكل كبير فرصته في اللحاق بالمباراة.

ولفت المصدر إلى أنه حتى لو عاد عمرو السوليه من إصابة العضلة الخلفية قبل السوبر، سيكون من الصعب مشاركته، لأنه لم يخض فترة الإعداد للموسم الجديد بشكل كامل، ولن يكون جاهزًا من الناحية الفنية.

الأهلى مباريات الاهلي بشهر سبتمبر مواعيد مباريات الأهلي موعد مباراة الأهلي وسان جورج الإثيوبي سان جورج الإثيوبي السولية السولية يغيب 4 أسابيع للإصابة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ما صدقوا جوزي اتحبس| سيدة البدرشين..الأربعة خطفوني لإطفاء نيرانهم

عاجل| هؤلاء يرثون إمبراطورية بـ 2 مليار دولار.. تعرف على أفراد عائلة الملياردير محمد الفايد

رسميا الآن.. مفاجأة في سعر الدولار بعد قرار الحكومة وانضمام مصر لـ بريكس

لمدة 15 يوما فقط.. هدية من البنوك لجميع عملائها في مصر

كولر عنده حق| محمد بركات يتوسط لحل أزمة الأهلي والمنتخب.. وكواليس مكالمة مدرب "الأحمر" وفيتوريا

التعليم تكشف حقيقة تسريب نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 من الكنترول

برقم الجلوس .. رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

بديلًا لـ«بترو أتلتيكو».. شوبير يحسم الجدل حول مشاركة الزمالك في الدوري الأفريقي

موضوعات متعلقة

الإفتاء: لابد من تغطية الطعام عند تركه صيانة له من الشيطان

دولة 30 يونيو تنتصر لقضايا العمل| البطالة تتراجع إلى 7.1%.. واستراتيجية وطنية للتشغيل ومنصة للوظائف

مشروعات معالجة المياه وتبطين الترع.. إنجازات وزارة الري في 9 سنوات

مصطفى بكري يكشف التفاصيل الكاملة عن ثورة 30 يونيو في الذكرى العاشرة

دعاء يوم عرفة للزواج والرزق .. يفتح لك الأبواب المغلقة ويقضي حوائجك

قائد قوات الدفاع الجوي لـ"صدى البلد":نمتلك أقوى المنظومات الدفاعية على مستوى العالم

دعاء يوم التروية.. يحول حياتك لسعادة وييسر أمورك ردده طوال الـ24 ساعة

مصر الثالثة عربيًّا والـ 30 عالميًّا في الناتج الصناعي بـ124.4 مليار دولار

ترشيحاتنا

أفضل شهادات استثمار بالجنيه في البنوك العاملة بـ مصر.. تفاصيل

لأول مرة في التاريخ.. إيران تبث مباريات الدوري السعودي

50.5 مليار دولار ودائع.. شهادات دولارية بفائدة 27 % لحل أزمة الأخضر

الإمارات تواصل توزيع الطرود الغذائية للسودانيين في قرى التشاد

موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

بعد الفستان الأخير.. 10 صور أثارت الجدل لـ ياسمين الخطيب | شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موقف السوليه منها| مواعيد 3 مباريات أفريقية للأهلي خلال سبتمبر

هل بسبب تواجده في السعودية؟ سر استبعاد صلاح من مباراة مصر ضد إثيوبيا

بعائد فوري 40%.. أعلى 3 شهادات إدخار في مصر| تفاصيل

ما تراه يعكس شخصيتك.. اختبار يتحدث عن مشاعرك

فيديو

حكاية لين التي هزت لبنان .. الام والجدة حاولا اخفاء اعتداء خالها عليها

مصير محمد صلاح.. مطلب جماهيري للاتحاد وليفربول يعطل كل شيء

قرار عاجل.. مفاجآت في قضية طبيب الساحل

إجازات سبتمبر.. 10 أيام خلال الشهر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

اﻟﻤﺰﻳﺪ