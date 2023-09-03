موقف السوليه منها| مواعيد 3 مباريات أفريقية للأهلي خلال سبتمبر

إحداها تساوي أكثر من 6 ملايين جنيه

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، 3 مباريات قارية مرتقبة خلال شهر سبتمبر الجاري وذلك في الموسم الكروي الجديد.

الاهلي

مباريات الأهلي خلال شهر سبتمبر

ويستهل الأهلي مبارياته في الموسم الكروي الجديد بمواجهة السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، ومن ثم يلعب أمام سان جورج الإثيوبي ذهابًا وإيابًا في الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

مواعيد مباريات الأهلي

يبدأ الأهلي مبارياته في الموسم الجديد بمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في تمام الساعة التاسعة مساء يوم الجمعة الموافق 15 سبتمبر المقبل في مدينة الطائف بالسعودية.

ويلعب الأهلي مباراتين أمام سان جورج بطل إثيوبيا في دوري أبطال أفريقيا عقب مباراة اتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الأفريقي يوم 15 سبتمبر.

موعد مباراة الأهلي وسان جورج الإثيوبي

ومن المقرّر إعلان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" خوض الأهلي مباراة الذهاب أمام بطل إثيوبيا يوم 22 سبتمبر على أن يقام لقاء الإياب يوم 27 من الشهر نفسه.

السوليه يغيب 4 أسابيع للإصابة

وتعرّض عمرو السولية لاعب وسط الاهلي، للإصابة بتمزق على مستوى العضلة الخلفية، خلال تدريبات الفريق قبل السفر إلى النمسا، ضمن برنامج الفريق للموسم الجديد.

وكشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، عن حاجة عمرو السوليه الى فترة لا تقل عن 4 أسابيع حتى يعود للتدريبات والتعافي من إصابة العضلة الخلفية، ومن ثم فهو خارج حسابات الجهاز الفني في مباراة السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة، والتي يتبقى عليها ما يقرب من 17 يومًا فقط.

السولية

موقف السوليه بعد الاستقرار على القائمة

أكد المصدر، أن السويسري مارسيل كولر، استقر بنسبة كبيرة على قائمة الفريق لخوض السوبر الأفريقي، التي ستتكون من 18 لاعبًا فقط، إلا أن إصابة السولية أنهت بشكل كبير فرصته في اللحاق بالمباراة.

ولفت المصدر إلى أنه حتى لو عاد عمرو السوليه من إصابة العضلة الخلفية قبل السوبر، سيكون من الصعب مشاركته، لأنه لم يخض فترة الإعداد للموسم الجديد بشكل كامل، ولن يكون جاهزًا من الناحية الفنية.