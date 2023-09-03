استبعاد رباعي الأهلي من منتخب مصر .. تفاصيل

قال محمد بركات، نجم الأهلي السابق، إن روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، كان سيضم حوالي 8 لاعبين من الأهلي حال عدم التزامه بمباراة السوبر الأفريقي.

وأكد محمد بركات في تصريحات عبر برنامجه (الريمونتادا) على قناة المحور: "لو كان الأهلي ليس لديه ارتباط أفريقي كان فيتوريا سيضم 4 لاعبين آخرين وهم أفشة وياسر إبراهيم وحسين الشحات وكهربا، ولكن تم استبعادهم مراعاة للأهلي وتم استدعاء 4 لاعبين فقط".

وتابع: "الأزمة في طريقها للحل خلال الفترة المقبلة وهناك تواصل مستمر مع المنتخب".

ويخوض الأهلي أولى مبارياته فى الموسم الجديد ببطولة السوبر الأفريقي، باعتباره بطل دوري أبطال أفريقيا، أمام اتحاد العاصمة الجزائري بطل الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الأهلى واتحاد العاصمة الجزائري



أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بشكل رسمي، إقامة كأس السوبر الأفريقى الذي سيجمع الأهلي المصري واتحاد الجزائر الجزائري، فى مدينة الطائف السعودية يوم 15 سبتمبر الجاري في مدينة الطائف على ملعب الملك فهد الشهير.