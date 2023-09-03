روسيا.. إخلاء محطة للسكك الحديدية في موسكو بعد أنباء عن وجود قنبلة

أعلنت خدمات الطوارئ الروسية، إخلاء محطة كييفسكي للسكة الحديدية في العاصمة موسكو؛ بعد أنباء عن وجود قنبلة بداخل المحطة.

وأوردت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، نقلا عن مصدر في خدمات الطوارئ، اليوم "كانت هناك رسالة بشأن تهديد بحدوث انفجار في محطة كييفسكي للسكة الحديدية في موسكو ولأغراض أمنية تجري عملية إخلاء"، مشيرا إلى أن المختصين وصلوا إلى المحطة على الفور ويعملون على فحص المعلومات.

جدير بالذكر أن هذه المحطة هي إحدى محطات السكك الحديدية التسعة في العاصمة الروسية، كما أنها محطة السكك الحديدية الوحيدة في موسكو التي تتمتع بواجهة على نهر "موسكفا".