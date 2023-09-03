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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليابان: قوات من تايوان تشارك في مناورة عسكرية متعددة الجنسيات بأمريكا

صدى البلد

أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.اتش.كيه.) اليوم، بأن قوات عسكرية من تايوان شاركت في مناورة عسكرية متعددة الجنسيات، برعاية الولايات المتحدة، أجريت في ولاية ميتشجان بوسط غرب الولايات المتحدة؛ لمدة شهر تقريباً اعتباراً من أواخر يوليو 2023.

وأضافت الهيئة اليابانية أن القوات التايوانية شاركت في عملية الضربة الشمالية، وهي مناورة سنوية متعددة الجنسيات يستضيفها الحرس الوطني في ميتشيجان، لافتة في الوقت نفسه إلى أن حجم والتفاصيل الأخرى للوحدة التايوانية غير معروفة.

من ناحية أخرى، قالت وزارة الدفاع الأمريكية إن الغرض من المناورات هو التدريب والاستعداد لتعزيز قابلية التشغيل البيني للقوات المتحالفة.

وأجريت مناورات هذا العام في الفترة من 23 يوليو إلى 19 أغسطس. ويقول مسؤولون أمريكيون إن نحو 7000 جندي شاركوا في التدريبات، بما في ذلك جنود من ولايات أمريكية وقوات أجنبية.

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