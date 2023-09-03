لو عندك ضيوف.. بسكوت الجبنة السريع

قدم الشيف هشام ماجد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك طريقة بسكوت الجبنة السريع..

بسكوت الجبنة السريع..

المقادير

كوب من الدقيق.

نصف كوب جبن البارميزان المبشور أو الجبنة التركي الجافة

ملعقة صغيرة من الملح 1/2

4ملاعق طعام من الزبدة الباردة

ربع معلقة صغيرة بيكنج بودر

من 4 الي 5 معالق كبيرة لبن بارد

الطريقة

في وعاء نخفق الدقيق والجبن و الملح ، والبيكنج بودر والزبدة حتى يصبح الخليط يشبه الرمل الرطب مع عدم وجود مساحات كبيرة منالزبدة. ثم ، تضاف 4 ملاعق كبيرة من الحليب، ونخفق قليلا.

إذا تشكل الخليط على شكل كرة العجين ، يمكننا التوقف هنا.

إذا كان الخليط الجاف قليلا، نضيف معلقة حليب ملعقة صغيرة في كل مرة.

علي سطح مرشوش دقيق يفرد العجين علي شكل مربع كبير ويقطع كما بالصورة

نضع قطع العجين على ورقة الخبز ،وتخرم بالشوكة حتي لا تنتفخ وتعطي شكل مميز

تخبز إلى أن تحمر قليلا لمدة 10 او 15 دقيقة علي الأكثر.

تخرج وتترك لتبرد تماما وتقدم.