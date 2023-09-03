محمد بركات: طارق حامد لاعب كبير.. وكنت أتمنى استمراره في الاتحاد

قال محمد بركات، نجم الأهلي السابق، إن طارق حامد تلقى عرضًا من نادي ضمك السعودي.

وأكد محمد بركات في تصريحات عبر برنامجه (الريمونتادا) على قناة المحور: "طارق حامد لاعب كبير جدا وكنت أتمنى استمراره في صفوف نادي الاتحاد السعودي".

وأضاف: "طارق حامد لاعب مميز وكنت أتمنى أن يتم تقدير مجهوداته في الاتحاد وعدم الاستغناء عنه بعد المستوى الكبير الذي قدمه مع نادي الاتحاد".

طارق حامد ينتقل لـ ضمك

أكد تقرير صحفي أن الدولي المصري طارق حامد، لاعب فريق اتحاد جدة السعودي، حسم وجهته المقبلة، بعد خروجه من حسابات نونو سانتو، مدرب العميد.

وبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن طارق حامد اتفق مع نادي ضمك السعودي على الانضمام لصفوفه لمدة عامين بداية من الموسم الجاري.