ما تراه يعكس شخصيتك.. اختبار يتحدث عن مشاعرك

أثارت لوحة جدارية من أعمال الفنان شون يورو المولود في هاواي، الكثير من الجدل فتعد اللوحة عباره عن اختبار الشخصية يتحدث كثيراً عن العديد من المشاعر بداخلك، وذلك بمجرد نظرة مرة واحدة لتلك الصورة .

وتعد الصورة وفقا لصحيفة الديلي ميل عبارة عن لوحة جدارية وللقيام بأجراء الاختبار ما عليك سوى النظر إلى الصورة وتسجيل ما تراه أولا.

فإذا رأيت الماء أولاً، فأنت شخص متعاطف فقد ينجذب معظم الناس إلى المرأة وانعكاسها وذلك باعتبارها تعد النقطة المركزية في الصورة .

إذا رأيت المرأة أولاً ..فأنت لست متعاطفاً و لكنك أكثر خبرة وأمضيت الكثير من الوقت في محاولة اكتشاف نفسك .

إذا رأيت الجدار أولاً.. فأنت شخص لست متعاطفاً للغاية وقد تواجه صعوبة في فهم الناس من حولك

إذا رأيت انعكاس المرأة أولاً فأنت ذكي عاطفياً للغاية ومتعاطف جداً.