كوريا الشمالية تعلن عن محاكاة لهجوم نووي تكتيكي.. واشتباكات في كركوك العراقية وحظر للتجوال وسط دعوات للهدوء .. أبرز اهتمامات صحف الكويت

ارتفاع حصيلة القتلى في تظاهرات كركوك

بعد زيارته موسكو.. وزير الخارجية التركي يزور إيران

النيجر.. الآلاف يتظاهرون في نيامي للمطالبة بخروج القوات الفرنسية

إصابة المستشار الألماني شولتز خلال ممارسته الرياضة

وفاة الدبلوماسي الأمريكي السابق بيل ريتشاردسون



سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الأحد، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

ونقلت صحيفة "الأنباء" عن تقرير لوزارة الموارد المائية والرى في مصر، وذلك بشأن عن حجم التحديات التي تواجه قطاع المياه فى مصر وعلى رأسها الزيادة السكانية ومحدودية الموارد المائية المتاحة، وأن مصر تعد من أعلى دول العالم جفافاً وتعانى من الشح المائى، حيث أشار إلى أن موارد مصر المائية تقدر بحوالى 60 مليار متر مكعب سنويا من المياه معظمها تأتي من مياه نهر النيل بالإضافة لكميات محدودة للغاية من مياه الأمطار التي تقدر بحوالي مليار متر مكعب ، والمياه الجوفية العميقة الغير المتجددة بالصحارى.

على الصعيد الإقليمي والعربي، أفادت "الوطن" بأن محافظة كركوك العراقية شهدت احتجاجات من المجموعتين العربية والتركمانية قرب المقر العام لقوات الأمن العراقية في محافظة كركوك، إثر معلومات مفادها أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أمر قوات الأمن بتسليم هذا المقر إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي سبق أن شغله. وعصر السبت، احتشد متظاهرون أكراد بدورهم وحاولوا الوصول إلى المقر العام.

وضمّت التظاهرات سكاناً أكراد من جهة وآخرين من العرب والتركمان، وشهدت صدامات رغم تواجد قوات الأمن. وانتشرت قوات الأمن للفصل بين الجانبين، وأطلقت عيارات نارية تحذيرية لتفريق المتظاهرين الأكراد. فيما تم إحراق مركبات في جادة رئيسية. وأكد مسؤول أمني في كركوك "توقيف" نحو 31 "متظاهرا" بينهم خمسة مسلحين.

وذكرت "الجريدة" أن ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 16آخرين حين اندلعت صدامات خلال تظاهرات في مدينة كركوك المتعدّدة الإثنيات في شمالي العراق، حيث فرضت السلطات حظراً للتجول بعد أيام عدة من التوتر.

وقالت "القبس" إن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يجري زيارة إلى طهران، اليوم الأحد، تلبية لدعوة نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، وذلك بعد يومين من الزيارة التي قام بها وزير الخارجية التركي إلى موسكو ولقائه نظيره الروسي سيرغي لافروف، فضلاً عن أنه سبق لفيدان القيام بزيارة خاطفة إلى العراق.

دوليًا، قالت "الراي" إن كوريا الشمالية أعلنت عن إجراء مناورة محاكاة لهجوم نووي تكتيكي، السبت، تضمنت إطلاق صاروخين من طراز كروز بعيدي المدى يحملان رؤوساً نووية وهمية، رداً على التدريبات المشتركة التي أجرتها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

وأفادت "الوطن" بأن آلاف المتظاهرين في النيجر طالبوا مجددا، برحيل القوات الفرنسية من البلاد، وهو مطلب النظام العسكري الذي وصل إلى السلطة في انقلاب 26 يوليو الماضي. وخرجت المظاهرة في العاصمة نيامي، قرب قاعدة عسكرية تضم قوات فرنسية، بدعوة من ائتلافات عدة من المجتمع المدني مناهضة للوجود العسكري الفرنسي في النيجر، حيث حملوا لافتات كتب عليها "أيها الجيش الفرنسي، ارحل من بلادنا!".

وذكرت "القبس" أن متحدثًا باسم الحكومة الألمانية أعلن أن المستشار أولاف شولتز سقط في أثناء ممارسته رياضة الجري، السبت، وأصيب بجروح طفيفة، مما دفعه إلى إلغاء جميع التزاماته الأحد.

وقالت "الأنباء" إن الدبلوماسي الأميركي السابق بيل ريتشاردسون توفي عن عمر ناهز 75 عامًا، وهو الذي لعب دورًا بارزًا في الإفراج عن عدد كبير من الأمريكيين وغيرهم من المحتجزين في دول عدة، كما شغل عدة مناصب.