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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا .. دوي انفجار يهز أوديسا

أرشيفية
أرشيفية

أفادت وسائل إعلام أوكرانية، فجر اليوم الأحد، بسماع دوي انفجار قوي هز مدينة أوديسا غربي البلاد، وذلك بعد تفعيل صافرات الإنذار في المقاطعة.

وفقا لبيانات خريطة التنبيه الجوي عبر الإنترنت لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، اعتبارا من 01:05، تم إعلان تنبيه جوي في مقاطعة أوديسا.

وبحسب قنوات الرصد الأوكرانية على "تلجرام"، فقد تم تسجيل ثلاثة انفجارات على الأقل في أوديسا، ومن المتوقع أن طائرات "غيران-2" المسيرة استهدفت منشآت عسكرية في المنطقة المجاورة للميناء.

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يشار إلى أن الجيش الروسي بدأ ضرباته الصاروخية والجوية لمواقع البنية التحتية والحيوية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تحمّل السلطات الروسية الاستخبارات الأوكرانية المسؤولية عنه.

كما تظهر خريطة الإنذار على موقع وزارة التنمية الرقمية الأوكرانية، تدوي صافرات الإنذار في معظم المقاطعات الأوكرانية أو كلها، عدة مرات في اليوم محذرة من ضربات جوية روسية.

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