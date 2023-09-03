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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

هل بسبب تواجده في السعودية؟ سر استبعاد صلاح من مباراة مصر ضد إثيوبيا

محمد صلاح
محمد صلاح

يتساءل الجمهور المصري على  سبب استقرار البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني، على استبعاد محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي عن مبارة إثيوبيا، ويدعي البعض أن هذا الاستبعاد بسبب تواجد محمد صلاح في المملك العربية السعودية للتعلقد مع نادي إتحاد جدة السعودي، ومن خلال ذلك للموضوع سوف نكشف لكم التفاصيل.

محمد صلاح 

موعد مباراة مصر وإثيوبيا

من المقرر أن تقام مباراة مصر وإثيوبيا في الثامن من سبتمبر الجاري، في القاهرة، وذلك بختام مشوار المنتخب في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2024 في كوت ديفوار.

سبب استبعاد محمد صلاح من مباراة إثيوبيا

أكد مصر مقرب من المدير الفني لمنتخب مصر أن سبب استبعاد محمد صلاح ليس أنه بالمملكة العربية السعودية، مشيرًا أن محمد صلاح يتواجد داخل نادية ليفربول الانجليزي.

وأوضح أن السبب الحقيقي هو إراحة محمد صلاح من مباراة إثيوبيا، على أن يصل نجم ليفربول للمعسكر يوم 9 سبتمبر الجاري للمشاركة أمام تونس في المباراة الودية المحدد لها يوم 12 من نفس الشهر.

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تأهل منتخب مصر لأمم إفريقيا

ضمن المنتخب التأهل كأول المجموعة إلى أمم أفريقيا 2024، ويرتبط اسم محمد صلاح، بالانضمام لصفوف اتحاد جدة السعودي، قبل غلق باب الانتقالات في الدوري السعودي يوم 7 سبتمبر الجاري.

قائمة المنتخب الوطني لمباراتي إثيوبيا وتونس

وتضم  قائمة منتخب مصر لمواجهتي إثيوبيا وتونس، التي أعلن عنها البرتغالي فيتوريا، كلا من محمد الشناوي، محمد صبحي، محمد أبو جبل، محمد هاني، عمر كمال، أحمد رمضان بيكهام، علي جبر، محمد عبد المنعم، محمود مرعي، حسام عبد المجيد، محمد حمدي، أحمد فتوح، طارق حامد، مروان عطية، سام مرسي، حمدي فتحي، محمود حمادة، محمد رضا بوبو، أحمد سيد زيزو، محمد صلاح، مصطفى فتحي، عمر مرموش، ابراهيم عادل، مصطفى محمد، محمد شريف، أسامة فيصل.

محمد صلاح 

غضب مسؤلي ليفربول

وفي هذا السياق كشف الإعلامي الرياضي طلال العتيبي، عن غضب كبير من مسؤولي ليفربول، من المفاوض الاتحادي، ليس بسبب الضغط لضم محمد صلاح، وإنما بسبب موعد تقديم العرض.

وأشار العتيبي عبر حسابه الرسمي بمنصة «إكس»، إلى أن ليفربول، يرى أن هذا العرض الجنوني لضم صلاح، لا يُمكن رفضه، خاصة أن اللاعب يبلغ من العمر 31 سنة، ويتبقى في عقده مع الفريق الأول لكرة القدم، عامين فقط.

وأوضح الإعلامي الرياضي، أن العملاق الإنجليزي، كان سيوافق مباشرة على بيع النجم المصري إلى نادي الاتحاد، إذا وصل هذا العرض الرسمي الضخم، قبل أسبوع على الأقل من الآن.

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