حملة مكبرة في حي شمال الغردقة لرفع الإشغالات وتحسين الحركة المرورية

شهد شارع الأمل والوفاء في حي شمال الغردقة حملة مكبرة نفذتها السلطات المحلية برئاسة اللواء أحمد مهدى رئيس الحى، بالتعاون مع شرطة المرافق ومدير الإدارة الهندسية بالحي، وذلك بهدف رفع الإشغالات وتحسين الحركة المرورية في المنطقة.

تم خلال الحملة إزالة العديد من الإشغالات التي كانت تعيق حركة المواطنين والسيارات أمام فندق بيروت وعلى جوانب الشارع.

كما تم تسجيل المخالفات اللازمة ضد أصحاب هذه الإشغالات، بهدف تحقيق الانضباط والترتيب في المنطقة.

وفي هذا السياق، أكد رئيس الحى على ضرورة تنفيذ حملات دورية مفاجئة لضمان عدم تكرار هذه الإشغالات ولضمان سلامة حركة المرور والمشاة. ودعا الأهالي وأصحاب المحلات والمقاهي إلى التعاون مع السلطات المحلية في هذا السياق لضمان تحسين جودة الحياة والحفاظ على النظام والأمان في المنطقة.