معلومات عامة.. تنفيذ دوري ثقافي في مركز شباب الشلاتين

نظم مركز شباب الشلاتين، الذي يتبع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحر الأحمر، دوري ثقافي مميزًا بعنوان "معلومات عامة"، ضمن إطار فعاليات "صيف شبابنا" وذلك كجزء من الخطة التنفيذية للشباب للعام المالي 2023/2024.

أتاح الدوري الفرصة للشباب لاختبار معرفتهم ومهاراتهم في مجموعة متنوعة من المجالات الثقافية من خلال مجموعة من الأسئلة المثيرة والتحديات المثيرة.

شهد الدوري حضورًا مميزًا من قبل الشباب المحلي والشباب المهتمين بالمعرفة والثقافة، بالإضافة إلى وجود مصطفى محمد صبحي مدير إدارة شباب الشلاتين وعوض الله كرار عوض الله المدير التنفيذي لمركز شباب الشلاتين. وتم تنفيذ الدوري بتوجيهات من حسن خلف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة البحر الأحمر.

يأتي هذا الدوري ضمن جهود مركز شباب الشلاتين لتنويع الأنشطة الشبابية وتشجيع الشباب على المشاركة في فعاليات ثقافية تعزز معرفتهم وتطوير مهاراتهم. ويساهم أيضًا في تعزيز التفاعل الاجتماعي والتواصل بين أفراد المجتمع المحلي.