اليوم .. الصين وتايلاند تجريان سلسلة تدريبات "سترايك - 2023"

أعلن مصدر بالقوات البحرية التايلاندية، أن الصين وتايلاند ستجريان سلسلة التدريبات المشتركة "سترايك - 2023" من اليوم الأحد.

وقال المصدر - وفقا لما ذكرته صحيفة (بانكوك بوست) التايلاندية عبر موقعها الإلكتروني- إن "الصين وتايلاند ستجريان مناورة تدريبية بحرية مشتركة بلو سترايك-2023 السنوية في خليج تايلاند ومنطقة ساتاهيب بمحافظة تشونبوري بمشاركة السفن الحربية والغواصات الصينية".

وأضاف أن التدريبات السنوية ستجرى في الفترة من اليوم الأحد إلى 10 سبتمبر الجاري في الجزء العلوي من خليج تايلاند ومعسكر فرا ماها تشيتساداشاو التابع للقسم البحري في ساتاهيب".

وأوضح أن "سلسلة التدريبات تهدف لتبادل المعرفة البحرية لضمان استعدادهما لتقديم المساعدة الإنسانية والإغاثة في حالات الكوارث وتنفيذ العمليات البحرية بالإضافة إلى تعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين".

وأشار إلى أن السفن والغواصات الصينية وصلت مواقع التدريب نهاية الأسبوع الماضي استعدادا لبدء التدريبات اليوم .

وتأتي هذه التدريبات في إطار جهود الصين لتعزيز التعاون مع دول الجوار بهدف دعم الأمن والاستقرار في منطقة جنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ. يذكر أن "سترايك - 2023"هي سلسلة من التدريبات المشتركة بين القوات الصينية والتايلاندية مخصصة لعمليات مكافحة الإرهاب.