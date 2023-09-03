(الجمهورية): انضمام مصر للشراكة العالمية للتعليم خطوة مهمة ضمن استراتيجية الدولة

أكدت صحيفة (الجمهورية)، أن انضمام مصر رسميا للشراكة العالمية للتعليم GPE؛ خطوة مهمة وتتجه مباشرة لاهتمام الدولة بالعملية التعليمية، والاستراتيجية المتكاملة التي تنفذها، والتي وضعت أنظمة تعليمية حديثة فاعلة تتسم بالجودة والكفاءة.

ونوهت الصحيفة - في افتتاحية عددها الصادر اليوم الأحد، تحت عنوان (تطوير التعليم.. هدف استراتيجي) - بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ توليه مقاليد الحكم في عام 2014؛ بالاهتمام بالتعليم والنهوض بالعملية التعليمية الشاملة من مدارس وكوادر بشرية ومناهج تتواكب والتطور التكنولوجي وسوق العمل ومدارس جديدة وفق منظومة علمية وعملية وفنية متطورة ضمن الهدف الاستراتيجي للدولة.

وذكرت الصحيفة أن اهتمام القيادة السياسية بالعملية التعليمية في مصر "غير مسبوق"، وأخذت اهتماماً مميزاً ضمن خطة الدولة 30/20، وسط تطورات كبيرة في العالم فرضتها التحولات الكبيرة في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.

وأضافت الصحيفة أن ما يتم من تطوير لاستراتيجية التعليم في مصر ما قبل الجامعي؛ يعكس "إننا مقبلون على ثورة ونقلة مهمة في التعليم ما قبل الجامعي؛ تتوافق مع التعليم الجامعي في مصر بمساراته المختلفة في مرحلة تشهدها جميع المحافظات بجامعات حديثة وكليات حديثة؛ تتوافق وسوق العمل؛ وتسهم في تأهيل الطالب المصري لسوق العمل في تنمية بشرية متكامل