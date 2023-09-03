استئناف الحوار الوطني.. أخبار الشأن المحلي تتصدر اهتمامات الصحف الصادرة اليوم الأحد

تصدرت أخبار الشأن المحلي اهتمامات الصحف المصرية الصادرة اليوم الأحد، على صعيد النشاط الحكومي، أبرزت صحيفة (الأهرام) إشادة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بالدور الذي تقوم به اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، في رصد وتلقي استغاثات المواطنين فيما يخص الملف الطبي، والتعامل معها لتوفير الرعاية الطبية اللازمة والتدخلات الصحية المطلوبة، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، جاء ذلك، خلال متابعته أمس، جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بالمجلس، خلال شهر أغسطس المنقضي، من خلال تقرير قدمه الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس اللجنة.

ونقلت الصحيفة عن الدكتور حسام المصري القول إن الشهر الماضي شهد الاستجابة لنحو 1093 حالة، تم رصدها عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، موضحا أن تلك الاستجابات شملت صدور 237 قرار علاج من رئيس الوزراء على نفقة الدولة، فضلا عن إصدار 42 قرارا خاصا بالحالات الطارئة، و38 قرارا بإجراء عمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي، مضيفا، أن مجهودات اللجنة تضمنت أيضا تنفيذ الإجراءات الطبية لـ 118 حالة من مرضى الأورام وعمليات الجامانايف، وتوفير الأدوية لـ 109 حالات ، مع تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لـ 39 حالة من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وفي شأن آخر ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي أكد ضرورة الالتزام بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتعظيم دور المنتج المحلي وإزالة المعوقات التي تحول دون زيادة التصنيع والإنتاج خاصة بعد انضمام مصر لمجموعة البريكس، والتي تستلزم زيادة قدراتنا التصنيعية والإنتاجية والاتجاه نحو التصدير بقوة دعما للاقتصاد المصري.

ولفتت الصحيفة إلى أن ذلك جاء خلال اجتماع لمتابعة الموقف المالي والتنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بشركة حلوان للأجهزة المعدنية (مصنع 360 الحربي) إحدى الشركات التابعة للوزارة، مؤكدا ضرورة وضع رؤية واستراتيجية واضحة ومحددة لكل شركة ووحدة من الجهات التابعة خلال الفترة القادمة تستهدف إحداث التطوير؛ بما يلائم طبيعة عمل كل جهة وتحديد سبل النهوض بمخططات الإنتاج والتسويق لديها في ضوء الدراسات التى تتم للملفات والمشروعات التى تقوم بتنفيذها كل جهة.

وأضافت الصحيفة أنه أعقب ذلك قيام المهندس طه جمعة رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للأجهزة المعدنية بإجراء عرض تقديمي، أوضح خلاله الموقف التنفيذي لمختلف المشروعات، التي تشارك في تنفيذها الشركة (م/ ٣٦٠ الحربي) بجانب استعراض خطط المشروعات المستقبلية التى ستقوم بها الشركة؛ من أجل التطوير وزيادة العملية الإنتاجية للمنتجات النمطية، التي تتميز بها الشركة منذ نشأتها؛ وبما يحقق لها التنافسية في السوق المصرية والخارجية.

استئناف الحوار الوطني

سياسيا، سلطت صحيفة (الأهرام) الضوء على استئناف الحوار الوطني، في وقت لاحق اليوم، عقد جلساته النقاشية بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، حيث تعقد جلسات المحور السياسي، التي تتضمن جلستين للجنة الأحزاب السياسية والتى خصصت لمناقشة قانون الأحزاب السياسية، وكذلك الدمج والتحالفات الحزبية، والحوكمة الإدارية والمالية، ودور لجنة الأحزاب السياسية، كما تعقد لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة جلستين وتناقش دعم وتشجيع حرية الرأي والتعبير.

ولفتت الصحيفة أن المحور الاقتصادي يعقد جلساته بعد غد الثلاثاء، حيث تعقد لجنة التضخم وغلاء الأسعار جلساتها النقاشية والتى تناقش مصادر ارتفاع الأسعار وسبل مواجهتها لتقليل العبء على المواطن، كما تعقد لجنة الدين العام وعجز الموازنة جلسة، ومن المقرر ان تناقش بدائل خفض الدين العام وتعظيم الفائدة من الاقتراض الداخلى والخارجي، كما تناقش لجنة الصناعة أهداف وخريطة الصناعة القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة.

وأضافت الصحيفة أن جلسات المحور المجتمعي ستعقد - الخميس المقبل - حيث تناقش لجنة الثقافة والهوية الوطنية، الصناعات الثقافية بين الواقع والمأمول المسرح والموسيقى والغناء والسينما والدراما التليفزيونية، بينما تناقش لجنة الشباب التمكين السياسي للشباب ودعم الاتحادات والأنشطة الطلابية.

إلى ذلك، أوردت صحيفة (الجمهورية) أن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة وجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على متابعته الدائمة ودعمه المستمر لكل ما يتصل ببناء الوعى الرشيد والفكر الديني والوطني المستنير وأيضا دعم وتأييد الائمة والواعظات.

ولفتت الصحيفة أن ذلك جاء في كلمة وزير الأوقاف خلال المؤتمر التحضيري للمؤتمر الدولى الرابع والثلاثين الذي يعقده المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بعنوان (الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني)، برئاسة وزير الأوقاف وحضور علماء من عدة دول.

ونقلت الصحيفة عن وزير الأوقاف القول إن مؤتمر الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني "غير تقليدي"، مشيرا إلى أن المؤتمر يمكن أن يسهم في إحداث حالة تثقيفية ولفت النظر حول التعامل التشاركي مع الفضاء الإلكتروني.

وأضافت الصحيفة أن وزير الأوقاف أكد "أننا أمام مرحلة فارقة فى التاريخ الدعوى ومواجهة جديدة لا تقل أهمية ولا صعوبة عن المواجهة الأولى التى خاضتها الوزارة طوال السنوات الماضية، التي تمثلت في تحرير المساجد وتخليصها من أيدى الجماعات المتشددة والمتطرفة".

اقتصاديا، أبرزت صحيفة (الأهرام) - في صدر صفحتها الأولى تحت عنوان (حزمة تيسيرات وضوابط للأراضى السكنية بالمدن الجديدة) - أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أقرت حزمة تيسيرات وضوابط جديدة خاصة بقطع أراضى الفيلات والعمارات المخصصة للأفراد فى المدن الجديدة.

ونقلت الصحيفة تأكيد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار - الذي ترأس اجتماع الهيئة - أنه تمت الموافقة على اعتبار تنفيذ دور أرضى (كحد أدنى)، وإنهاء تشطيب الواجهات الخارجية المنفذة، وتنفيذ الأسوار المحيطة بالقطعة، وتشطيبها داخليا وخارجيا، إثباتا للجدية بتلك القطعة وتنفيذا للمبنى، دون المطالبة بمقابل مدة عند استكمال الأعمال المقررة لقطعة الأرض، وعلى ألا يتم إدخال المرافق النهائية للدور الأرضى وجميع الأدوار إلا حال إنهاء تشطيب الواجهات الخارجية والأفنية والأجزاء المشتركة بتلك الأدوار، طبقا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، والقواعد المنظمة.

ولفتت إلى أن «الجزار» أضاف أنه سيسمح للعملاء الذين سبق تخصيص قطعتى أرض أو أكثر لهم بالأسعار المعمول بها للنشاط السكنى، وأثبتوا الجدية على قطعة منها، باستكمال أعمال البناء (نسبة بنائية ــ أدوار) طبقا للاشتراطات الأصلية، بشرط أن يكون المبنى النهائى مبنى واحدا، وعدم السماح بإجراء إعادة فصل للقطع المضمومة، مشيرا إلى أنه تم منح مهلة 6 أشهر لجميع الأراضى السكنية الصغيرة و«غير الملغى تخصيصها» (فيلات – عمارات) فى المدن الجديدة، لإثبات الجدية بشرط سداد جميع المستحقات المالية، والتنازل عن جميع الدعاوى القضائية‪.‬

وفي الشأن الصحي، أفادت صحيفة (المصري اليوم) بأن الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية المشرف العام على مشروعي التأمين الصحى الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان بحث مع السفير البرازيلي بالقاهرة باولينو فرانكو دى كارفاليو نيتو، والسكرتير الثاني للسفارة فرناندو باستوس؛ تعزيز أوجه التعاون بين مصر والبرازيل في مجال الرعاية الصحية.

وأضافت الصحيفة أنه جرى خلال الاجتماع الذي عقد بالتزامن مع دعوة مصر للانضمام إلى مجموعة (بريكس)، اعتبارًا من يناير 2024، التركيز على مناقشة توقيع مذكرة تفاهم لتبادل الخبرات، فيما يتعلق بأحدث التقنيات والممارسات الطبية؛ لتعزيز الكفاءة وتحسين جودة الرعاية الصحية وتعزيز التعاون في مجال الرعاية الصحية الأولية في المجتمع، وكذلك الاستفادة من التجارب والخبرات في نموذج الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص بدولة البرازيل والسياحة العلاجية.

ولفتت إلى أن اللقاء تطرق - كذلك - إلى التأكيد على أهمية تبادل الخبرات والتكنولوجيا الطبية المتقدمة وتطوير البرامج التدريبية المشتركة في مجالات متعددة مثل التدريب الطبي والتخصصات الصحية المختلفة بهدف تعزيز المهارات الطبية، إلى جانب تبادل الزيارات والخبرات بين الأطباء الاستشاريين والكوادر الصحية في البلدين، علاوة على تبادل المعرفة في إنشاء نظام للدراسات والبحوث والاكتشافات العلمية لتعزيز التقدم العلمي في مجال الرعاية الصحية.