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رئيس التحرير
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برلمان

حزب الغد: ترحيب الأمم المتحدة بإسهامات منتدى شباب العالم يعكس نجاح القيادة السياسية

إسماعيل محمد إسماعيل
إسماعيل محمد إسماعيل ، سكرتير عام حزب الغد

أشاد إسماعيل محمد إسماعيل، سكرتير عام حزب الغد بقرار جمعية الأمم المتحدة وترحيبها بدور مؤتمرات الشباب وخاصة منتدى شاب العالم داخل مدينة شرم الشيخ.

وأكد “إسماعيل” في بيان صحفي له أن هذا القرار يعكس نجاح القيادة السياسية فى إبراز دور الشباب والذى كان مهمشًا فى ظل العهود الماضية، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي أولى اهتمامًا كبيرًا بالشباب منذ توليه حكم مصر من خلال تمكينهم في كل مؤسسات الدولة وتخصيص عام للشباب في 2016.

وأشار سكرتير عام حزب الغد إلى أن منتدى شباب العالم بشرم الشيخ خلال نسخته الأربعة استطاع أن يجمع كل الشباب من مختلف دول العالم لعرض كل القضايا والمشاكل التى يعبر عنها شباب العالم، هذه بالإضافة إلى إصدار المنتدى توصياته الختامية لكى تكون قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.

وأوضح أن الرئيس السيسي نجح في احتضان الشباب بشكل كبير من خلال إطلاقه البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة ، وتوليهم مناصب تنفيذية داخل مؤسسات الدولة، هذا بالإضافة إلى ظهور دورهم بشكل كبير من خلال تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والتى خرج منها العديد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ممن لديهم خبرة سياسية.

وطالب بضرورة توسيع دائرة الاختيار للشباب بالمشاركة السياسية من خلال وجود دور لوزارة الشباب لاختيار الشباب من كل المحافظات لتمكينهم سياسيًا، بعيدًا عن البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

سكرتير عام حزب الغد إسماعيل محمد إسماعيل منتدى شاب العالم شرم الشيخ جمعية الأمم المتحدة

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