إجلاء الآلاف وتعليق العمل.. تايوان تستعد لـ إعصار هايكوي الأقوى منذ 4 سنوات

أجلت السلطات في تايوان آلاف الأشخاص مع قرب وصول إعصار هايكوي، مع إلغاء مئات الرحلات الجوية وإغلاق الشركات وتعليق العمل والدراسة.

وحسب وكالة “فرانس برس"، تستعد السلطات في تايوان، اليوم الأحد لاستقبال أول عاصفة استوائية تضرب الجزيرة مباشرة منذ أربع سنوات.

ومن المتوقع أن يصل إعصار هايكوي، الذي تسبب بالفعل في هطول أمطار غزيرة صباح اليوم الأحد، إلى اليابسة بحلول الساعة 5:00 مساء في مقاطعة تايتونج الجبلية في شرق تايوان الأقل كثافة سكانية، حسبما ذكرت وكالة “فرانس برس”.

وقال مكتب الأرصاد الجوية المركزي في تايوان في مؤتمر صحفي إن العاصفة كانت على بعد حوالي 180 كيلومترا شرق تايوان قبل الساعة التاسعة صباحا.

وذكر نائب المدير فونج تشين تزو "من المتوقع أن يشكل الإعصار تهديدًا كبيرًا لمعظم المناطق في تايوان بسبب الرياح والأمطار والأمواج"، داعيًا السكان إلى توخي الحذر.

وقال: "لقد استجمعت بعض القوة منذ أمس"، مضيفًا أن العاصفة ستتحرك غربًا نحو مضيق تايوان بحلول غد الاثنين.

وكان الإعصار يحمل سرعة رياح مستدامة تبلغ حوالي 140 كيلومترًا (39 ميلًا) في الساعة، حيث تم إغلاق المدارس والشركات في الأجزاء الجنوبية والشرقية من الجزيرة اليوم الأحد.

كما تم إلغاء أكثر من 200 رحلة داخلية.

وقالت الرئيسة التايوانية تساي إنج وين: "أذكّر الناس بالاستعداد للإعصار والحذر من أجل سلامتهم، وتجنب الخروج أو القيام بأي أنشطة خطيرة".

وقالت السلطات إنها أجلت أكثر من 2800 شخص في سبع مدن، معظمهم من مقاطعة هوالين الجبلية المجاورة لتايتونج.

وكانت شوارع مدينة هوالين مهجورة صباح اليوم الأحد، حيث تعرضت لأمطار غزيرة، بينما شهد ميناء الصيد في مقاطعة ييلان الساحلية شمال شرق البلاد أمواجًا شاهقة تضرب الشاطئ.

وحشد الجيش الجنود والمعدات، مثل المركبات البرمائية والقوارب المطاطية، حول أجزاء من تايوان حيث من المتوقع أن يكون لهايكوي التأثير الأكبر.

وكانت آخر عاصفة كبيرة ضربت تايوان هي إعصار بايلو في عام 2019، والذي خلف قتيلاً واحدًا.

ومن المتوقع أن يكون هايكوي أقل خطورة من ساولا الذي تجاوز تايوان لكنه أثار أعلى مستوى تهديد في هونج كونج المجاورة وجنوب الصين قبل أن يضعف ويتحول إلى عاصفة استوائية بحلول يوم السبت.