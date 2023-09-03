عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

" أيام مولانا وقواعد العشق الأربعون" رواية جديدة لـ محمد حسين بزي

صدى البلد

أصدر الشاعر والروائي محمد حسين بزي رواية جديدة بعنوان "أيام مولانا وقواعد العشق الأربعون"، بعد سبع سنوات من البحث والتنقيب في تراث جلال الدين الرومي وشمس التبريزي.

 وأهدى بزي الرواية إلى الشاعرين الراحلين محمد علي شمس الدين وفضل مخدر، وقد صدرت عن "دار الأمير" في بيروت، ضمن سلسلة إصدارات الدار للموسم الثاني لسنة 2023، وتقع في 400 صفحة من القطع المتوسط موزعة على 20 فصلا.

قدمت الدكتورة دلال عباس للرواية قائلة :"إن أهمية رواية محمد حسين بزي هذه بعيدا من كلام الإطراء التقليدي تكمن في ثلاثة أمور:

الأول: ان كاتب رواية "أيام مولانا وقواعدُ العشق الأربعون" يغرف من مخزونه المعرفي واختصاصه الأكاديمي في الفلسفة والتصوف. لهذا نلحظ أن فيوضات حكمة الإشراق للسهروردي مثلا، لا يكاد يخلو منها فصل من فصول الرواية، ناهيك عن شاعرية الكاتب الواضحة في النص.

الثاني: أن الرواية تصور لنا حياة مولانا الرومي بتفاصيلها منذ ما قبل ولادته إلى آخر يوم في حياته من مصادرها الينبوعية، وتربطها بالأحداث التاريخية والسياسية المحيطة التي رافقتْ تشظي الإمبراطورية العباسية إلى دويلات صغيرة، تنتظرُ الاجتياح المغولي من غيرِ أن تكون قادرة على مجرد التفكير في كيفية صده.

الثالث: تعرفنا الرواية حياة وأفكار العارف الكبير برهان الدين محقق الترمذي الأستاذ الثاني لمولانا بعد والده بشكل مُفصل، ولعلها المرة الأولى التي تزخر فيها رواية بكل هذه الإحاطة عن الترمذي وأحواله. وتبقى قصة مولانا وشمس وقواعد العشقِ الأربعون رواية معرفية ذات إسناد تاريخي يرويها محمد حسين بزي بلغة صوفية مكينة، نقرأها وتقرأنا داخل الرواية."

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ما صدقوا جوزي اتحبس| سيدة البدرشين..الأربعة خطفوني لإطفاء نيرانهم

رسميا الآن.. مفاجأة في سعر الدولار بعد قرار الحكومة وانضمام مصر لـ بريكس

لمدة 15 يوما فقط.. هدية من البنوك لجميع عملائها في مصر

الزمالك يفجّر مفاجأة حول قبول تقسيط غرامة كهربا

كولر عنده حق.. تفاصيل وساطة حازم إمام ومكالمة مدرب الأهلي وفيتوريا

سعر عيار 21 اليوم 3-9-2023

برقم الجلوس .. رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

14 درجة فارق خلال ساعات| الأرصاد تفجر مفاجأة سارة بشأن طقس اليوم

ترشيحاتنا

خطوة بخطوة.. سجل بتنسيق الدبلومات الفنية 2023 

خير كتير.. كيف تنجح الحكومة في جذب 8 مليارات دولار من إفريقيا؟

مصدر أمنى ينفي إدعاءات الإخوان حول الأوضاع بمراكز الإصلاح والتأهيل

أهم ملياردير في العالم يستقيل من منصبه ليترشح لرئاسة تايوان

مسؤول من دولة إسلامية يقوم بزيارة رسمية للكنيست الإسرائيلي

وسط رفض الحاكم مقابلته.. بايدن يتعهد بدعم فلوريدا عقب إعصار إداليا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل بسبب تواجده في السعودية؟ سر استبعاد صلاح من مباراة مصر ضد إثيوبيا

بعائد فوري 40%.. أعلى 3 شهادات إدخار في مصر| تفاصيل

ما تراه يعكس شخصيتك.. اختبار يتحدث عن مشاعرك

10 أفكار لسندوتشات طفلك المدرسية

فيديو

حكاية لين التي هزت لبنان .. الام والجدة حاولا اخفاء اعتداء خالها عليها

مصير محمد صلاح.. مطلب جماهيري للاتحاد وليفربول يعطل كل شيء

قرار عاجل.. مفاجآت في قضية طبيب الساحل

إجازات سبتمبر.. 10 أيام خلال الشهر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

اﻟﻤﺰﻳﺪ