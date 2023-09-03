" أيام مولانا وقواعد العشق الأربعون" رواية جديدة لـ محمد حسين بزي

أصدر الشاعر والروائي محمد حسين بزي رواية جديدة بعنوان "أيام مولانا وقواعد العشق الأربعون"، بعد سبع سنوات من البحث والتنقيب في تراث جلال الدين الرومي وشمس التبريزي.

وأهدى بزي الرواية إلى الشاعرين الراحلين محمد علي شمس الدين وفضل مخدر، وقد صدرت عن "دار الأمير" في بيروت، ضمن سلسلة إصدارات الدار للموسم الثاني لسنة 2023، وتقع في 400 صفحة من القطع المتوسط موزعة على 20 فصلا.

قدمت الدكتورة دلال عباس للرواية قائلة :"إن أهمية رواية محمد حسين بزي هذه بعيدا من كلام الإطراء التقليدي تكمن في ثلاثة أمور:

الأول: ان كاتب رواية "أيام مولانا وقواعدُ العشق الأربعون" يغرف من مخزونه المعرفي واختصاصه الأكاديمي في الفلسفة والتصوف. لهذا نلحظ أن فيوضات حكمة الإشراق للسهروردي مثلا، لا يكاد يخلو منها فصل من فصول الرواية، ناهيك عن شاعرية الكاتب الواضحة في النص.

الثاني: أن الرواية تصور لنا حياة مولانا الرومي بتفاصيلها منذ ما قبل ولادته إلى آخر يوم في حياته من مصادرها الينبوعية، وتربطها بالأحداث التاريخية والسياسية المحيطة التي رافقتْ تشظي الإمبراطورية العباسية إلى دويلات صغيرة، تنتظرُ الاجتياح المغولي من غيرِ أن تكون قادرة على مجرد التفكير في كيفية صده.

الثالث: تعرفنا الرواية حياة وأفكار العارف الكبير برهان الدين محقق الترمذي الأستاذ الثاني لمولانا بعد والده بشكل مُفصل، ولعلها المرة الأولى التي تزخر فيها رواية بكل هذه الإحاطة عن الترمذي وأحواله. وتبقى قصة مولانا وشمس وقواعد العشقِ الأربعون رواية معرفية ذات إسناد تاريخي يرويها محمد حسين بزي بلغة صوفية مكينة، نقرأها وتقرأنا داخل الرواية."