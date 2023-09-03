روسيا: منصة الأمم المتحدة تحولت إلى ساحة لأساليب عمل الغرب الشائنة

أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأحد، أن منصة الأمم المتحدة تحولت إلى ساحة لأساليب عمل الغرب المعيبة.

وأضافت في بيان لها أن هناك محاولات لتمرير قرارات مُسيسة تؤدي إلى نتائج عكسية لصالح مجموعة ضيقة من الدول.



وأوضحت الوزارة في بيان لها أن محاولات الدفع بالقرارات المسيسة، تهدف لوقف أو تقليص مشاركة ممثلي الحكومات "غير المرغوب فيها" من قبل الغرب في هياكل نظام الأمم المتحدة.

وأضافت في البيان: "من غير المقبول الاستعاضة عن القواعد والمبادئ القانونية الدولية، لا سيما عن المُساواة في السيادة بين الدول وعدم التدخل في شئونها الداخلية، ببنى من مثل "النظام القائم على القواعد" السيئ السمعة والذي تم تطويره بشكل تعسفي من قبل مجموعات ضيقة من البلدان، ومن ثم فرضها على المجتمع الدولي على أنها عالمية مزعومة".