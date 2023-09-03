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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التموين: الإقبال علي مسابقة أسواق المزارعين فاقت التوقعات

صدى البلد

أكد الدكتور إبراهيم عشماوى  مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ، أن استجابة الشباب المصري المبدع لتصميم شعار خاص باسواق المزارعين قد حقق أرقامًا فاقت التوقعات.

 مسابقة اسواق المزارعين

هذا وقد بلغ أعداد المشاركين فى المسابقة ما يزيد عن ٣٠٠ متسابقاً قدموا ما يقرب من ٤٠٠ تصميمًا وشعاراً فنيًا.

ومن خلال لجنة تحكيم مستقلة ومحايدة ضمت خبراء في مجال التسويق والتصميمات الفنية، فقد تم تصفية وتقييم التصميمات المقدمة من قبل المتسابقين ووقع الاختيار على ٩ أعمال التزمت بقواعد ومتطلبات الشعار، ومن ثم سوف يتم دعوة اصحاب هذه التصميمات لعمل تصفية ثانية ونهائية لاختيار الفائزين بالمراكز الثلاث الأولى خلال الاسبوع الأول من سبتمبر. 

وأضاف عشماوي، أن هذه المسابقة كشفت عن ثراء أفكار الشباب المصري وقدراتهم الإبداعية وأختتم حديثه أنه سوف يتم ومن خلال الموقع المخصص بالمسابقة إبلاغ الفائزين التسع لعقد لقاءات منفردة مع اللجنة وذلك لحثهم على الإخراج النهائي للتصميم بكافة تطبيقاته وذلك خلال شهر سبتمبر الحالي. 

اسواق المزارعين إبراهيم عشماوي مسابقة اسواق المزارعين

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