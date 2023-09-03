عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: الإشادة الأممية بمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ تقدير كبير لمصر

النائب محمد سليم
النائب محمد سليم عضو مجلس النواب

اعتبر النائب محمد سليم عضو مجلس النواب وعضو اللجنة العامة بالبرلمان الاشادة الأمم المتحدة بمنتديات شباب العالم بشرم الشيخ وتمكين الشباب وتعزيز تواصلهم بالمنظمة الأممية وتعزيز إلمامهم بالعمل متعدد الأطراف بمثابة تقدير كبير لمصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأعلن "سليم" فى بيان له أصدره اليوم اتفاقه التام مع تصريحات السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك التى أكد فيها بأن اعتماد هذا القرار وانضمام أكثر من 115 دولة لقائمة رعاته يعكس التقدير الدولي الذي يحظى به منتدى شباب العالم وبما يمثله من منصة هامة لتبادل الأفكار والرؤى بين الشباب الدولي خاصة في مجالات السلم والإبداع والتنمية، إضافة إلى تأكيده بحرص القيادة السياسية المصرية على دفع وتمكين الشباب وزيادة فرص مشاركتهم في كافة جهود التنمية وأن اعتماد هذا القرار يأتي استكمالاً لدور مصر الرائد في ملف تمكين الشباب في الأمم المتحدة.

ووجّه الدكتور محمد سليم التحية والتقدير للرئيس السيسى الذى جعل منصة منتدى شرم الشيخ تصل إلى العالمية وتحظى باهتمام كبير وغير مسبوق من منظمة الأمم المتحدة ، مؤكداً أن القيادة السياسية جعلت ملف تمكين الشباب وتوليه لمختلف المواقع القيادية بمختلف مؤسسات الدولة منهاج عمل لجميع المؤسسات بالدولة.

وقالت الدكتور محمد سليم: إن الشباب المصرى حقق نجاحات كبيرة ومبهرة فى مختلف المواقع القيادية التى اعتلاها بمختلف المؤسسات بالدولة سواء داخل مجلس الوزراء أو البرلمان أو المحافظات ومختلف الهيئات داخل الدولة وكسب ثقة القيادة السياسية فى الرهان عليه ، معرباً عن ثقته التامة فى قدرة الشباب المصرى على استمرار تحقيق النجاح داخل جميع مؤسسات الدولة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي شرم الشيخ تمكين الشباب منتديات شباب العالم الأمم المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ما صدقوا جوزي اتحبس| سيدة البدرشين..الأربعة خطفوني لإطفاء نيرانهم

رسميا الآن.. مفاجأة في سعر الدولار بعد قرار الحكومة وانضمام مصر لـ بريكس

كانت مخطوبة .. زوجة سـ. فاح الجيزة تفجر مفاجأة عن علاقته بشقيقتها

الزمالك يفجّر مفاجأة حول قبول تقسيط غرامة كهربا

سعر عيار 21 اليوم 3-9-2023

14 درجة فارق خلال ساعات| الأرصاد تفجر مفاجأة سارة بشأن طقس اليوم

كولر عنده حق.. تفاصيل وساطة حازم إمام ومكالمة مدرب الأهلي وفيتوريا

برقم الجلوس .. رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

ترشيحاتنا

رغم اعتراض نتنياهو.. بن غفير يوعز ببدء تنفيذ قراراته ضد الأسرى الفلسطينيين

وسط تزايد خسائر الحرب.. روسيا تستغل الأجانب في حملة تجنيد كبرى

كيفية الحصول على قرض حسن من بنك ناصر | اعرف الأوراق المطلوبة

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 عبر هذا الرابط

قائد في الجيش الأوكراني يكشف تقدّم قواته وهدم خط دفاع روسيا

ننشر الحدود الدنيا للتقديم في تنسيق الدبلومات الفنية 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل بسبب تواجده في السعودية؟ سر استبعاد صلاح من مباراة مصر ضد إثيوبيا

بعائد فوري 40%.. أعلى 3 شهادات إدخار في مصر| تفاصيل

ما تراه يعكس شخصيتك.. اختبار يتحدث عن مشاعرك

10 أفكار لسندوتشات طفلك المدرسية

فيديو

حكاية لين التي هزت لبنان .. الام والجدة حاولا اخفاء اعتداء خالها عليها

مصير محمد صلاح.. مطلب جماهيري للاتحاد وليفربول يعطل كل شيء

قرار عاجل.. مفاجآت في قضية طبيب الساحل

إجازات سبتمبر.. 10 أيام خلال الشهر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

اﻟﻤﺰﻳﺪ