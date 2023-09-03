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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ليفربول يسعى لمواصلة انتصاراته أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي.. اليوم

فريق ليفربول
فريق ليفربول

يستضف فريق ليفربول نظيره أستون فيلا، اليوم الأحد، في تمام الرابعة عصرًا، على ملعب أنفيلد، في إطار منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويسعى فريق ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح، لتحقيق الفوز الثالث على التوالي بتحقيق الفوز على أستون فيلا ومواصلة التقدم في جدول الترتيب.

كان ليفربول قد استهل مشواره في الدوري الإنجليزي هذا الموسم بالتعادل مع تشيلسي بهدف لمثله، ثم فاز على بورنموث 3-1 ونيوكاسل 2-1.

 ونفي يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول، شائعات اقتراب النجم المصري محمد صلاح من الانضمام لنادي اتحاد جدة هذا الصيف.

وقال يورجن كلوب خلال المؤتمر الصحفي لمباراة أستون فيلا، الجمعة الماضي: "موقف محمد صلاح؟ كل شيء كما هو لا يوجد جديد، النادي لم يتلق أي عروض على حد علمي".

وأضاف: "علينا حماية كرة القدم الأوروبية، أنا أحب اللاعبين الذين انضموا للأندية السعودية، لكننا بحاجة للحفاظ على قوة المسابقات الأوروبية".

على الجانب الآخر، يدخل فريق أستون فيلا بقيادة مدربه أوناي، مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة، بعد تحقيق الفوز آخر مباراتين.

وافتتح أستون فيلا مشواره في البريميرليج هذا الموسم بهزيمة ثقيلة أمام نيوكاسل 5-1، ثم فاز على إيفرتون 4-0، وتغلب على بيرنلي 3-1.

ويحتل ليفربول المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 7 نقاط، بينما يتواجد أستون فيلا في المركز الثامن بـ 6 نقاط.

ليفربول أستون فيلا الدوري الإنجليزي محمد صلاح كلوب

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