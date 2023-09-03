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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قائد في الجيش الأوكراني يكشف تقدّم قواته وهدم خط دفاع روسيا

صدى البلد

قال قائد عسكري أوكراني إن قوات بلاده اخترقت خط الدفاع الأول للقوات الروسية بالقرب من زاباروجيا.

ونقلت صحيفة الجارديان عن العميد أولكسندر تارنافسكي، الجنرال الذي يقود الهجوم المضاد الجنوبي، أن القوات الأوكرانية اخترقت بشكل حاسم الخط الدفاعي الأول لروسيا بالقرب من زاباروجيا.

وأضاف العميد للصحيفة أن ذلك جاء بعد أسابيع من أعمال إزالة الألغام، مُعربًا عن توقعه بتحقيق مكاسب أسرع مع الضغط على الخط الدفاع الثاني.

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وأكد  تارنافسكي أن روسيا خصّصت 60% من وقتها ومواردها لتشييد الخط الدفاعي الأول، بينما خصّصت 20% فقط لكل من الخطين الثاني والثالث لأن موسكو لم تتوقع قدرة القوات الأوكرانية على اختراق الخط الأول.

وأضاف أن القوات الأوكرانية تتقدم الآن على جانبي الثغرة وتعزز قبضتها على الأراضي التي استولت عليها في القتال الأخير.

وحاصرت حقول الألغام القوات الأوكرانية لأسابيع، وسعت عبر خبراء المتفجرات إزالتها وتطهير الطريق ببطء سيرًا على الأقدام لفتح الثغرات لقواتها للعبور.

 

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