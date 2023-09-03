بوركينا فاسو.. 5 قتلى في هجوم إرهابي

قالت هيئة الأركان العامة في بوركينا فاسو إن شرطيا وأربعة مدنيين، قتلوا جرّاء هجوم في وسط بوركينا.

وأكدت الهيئة أنّ أكثر من 65 إرهابياً قُتِلوا خلال عمليات بغرب البلاد في أغسطس.



وقالت هيئة الأركان العامة في بيان، إنّه في أعقاب هجوم حدث الجمعة، ضد موقع للمتطوعين للدفاع عن الوطن في محيط سيلميوغو، انتشر عدد من وحدات الشرطة في إطار تعزيزات".



وأضافت أنّ شرطياً وأربعة متطوعين فقدوا للأسف حياتهم خلال المعارك، لافتة إلى أنّ المُهاجمين اضطروا إلى التراجع.

وقال الجيش في بيان آخر إنّ عمليات مختلفة نُفّذت بين السابع من أغسطس والأوّل من سبتمبر في غرب البلاد أتاحت تحييد أكثر من 65 إرهابياً".