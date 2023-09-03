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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

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أهم ملياردير في العالم يستقيل من منصبه ليترشح لرئاسة تايوان

الملياردير جو
الملياردير جو

استقال رجل الأعمال الملياردير تيري جو من مجلس إدارة شركة فوكسكون، أكبر شركة لتصنيع الإلكترونيات في العالم، بعد أيام من إعلان ترشحه لرئاسة تايوان، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية.

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وفي بيان لشبكة CNN، أكدت مجموعة هون هاي تكنولوجي جروب،  الشركة الأم لشركة فوكسكون Foxconn، استقالة جو Gou وقالت إنها "لن تنتخب مديرًا  آخر مباشرة" لأن مجلس الإدارة يضم ثمانية مديرين آخرين ومديرين مستقلين.

أعلن تيري جو، مؤسس شركة فوكسكون الموردة لشركة أبل، عن ترشحه ليصبح رئيسًا لتايوان في 28 أغسطس في تايبيه.
 

واهتزت المعركة الانتخابية في تايوان بمحاولة الملياردير الثانية للرئاسة.

وتصل ثروة الملياردير ، السبعيني  6.8 مليار دولار، وأسس جو البالغ من العمر 72 عامًا شركة فوكسكون، في تايوان في عام 1974.

ونمت لتصبح إمبراطورية أعمال دولية وواحدة من أكبر الشركات في العالم من مصنعي الالكترونيات، ومن بين أهم عملائها شركة أبل.

وفي عام 2019، سلم القيادة إلى يونج ليو، الرئيس الحالي للمجموعة، لكنه ظل مديرًا، وانضم إلى حزب الكومينتانج السياسي القومي.

وبعد أن أعلن عن نيته الترشح كمرشح رئاسي مستقل في عام 2024، يتعين على جو الآن الحصول على ما يقرب من 290 ألف تأييد في الفترة من 19 سبتمبر إلى 2 نوفمبر.

وتأتي الانتخابات الرئاسية في تايوان، المقرر إجراؤها في يناير، في فترة تشهد توترات محفوفة بالمخاطر بين الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 24 مليون نسمة وجارتها القوة العظمى الصين.


انتقد جو حركة استقلال تايوان ويتميز بصداقته تجاه المصالح التجارية في البر الرئيسي الصيني.

ومن المتوقع إجراء الانتخابات الرئاسية في تايوان في 13 يناير 2024.

رجل الأعمال الملياردير تيري جو فوكسكون أكبر شركة لتصنيع الإلكترونيات تايوان استقالة جو Gou

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