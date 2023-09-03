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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق المرحلة الثانية للحملة القومية "حقك تنظمي" بصحة الإسكندرية

حملة حقك تنظمي
حملة "حقك تنظمي"

انطلقت فعاليات المرحلة الثانية للحملة القومية لخدمات تنظيم الأسرة و الصحة الإنجابية {حقك تنظمي} و التي تستمر حتى ٦ سبتمبر ٢٠٢٣ بجميع عيادات تنظيم الأسرة الثابتة والمتنقلة و تشمل المرحلة الثانية منطقة وسط و منطقة شرق و منطقة العامرية ومنطقة العجمي.

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و تُقدم جميع خدمات تنظيم الأسرة و الصحة الإنجابية بالمجان خلال فترة الحملة إضافة إلى الكشف بالأشعة التليفزيونية وتوفير تخصصات طبية كأمراض النساء و الباطنة و الأطفال لتحقيق أقصى منفعة للسيدات المنتفعات و ذويهم.

يأتي هذا تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان و الدكتورة أميرة طهيو وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية و في إطار الحملة القومية ١٠٠ يوم صحة.

الاسكندرية ١٠٠ يوم صحة الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة الصحة الانجابية المعهد الفني الصحي المرحلة الثانية الصحة والسكان

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