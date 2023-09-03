انطلاق المرحلة الثانية للحملة القومية "حقك تنظمي" بصحة الإسكندرية

انطلقت فعاليات المرحلة الثانية للحملة القومية لخدمات تنظيم الأسرة و الصحة الإنجابية {حقك تنظمي} و التي تستمر حتى ٦ سبتمبر ٢٠٢٣ بجميع عيادات تنظيم الأسرة الثابتة والمتنقلة و تشمل المرحلة الثانية منطقة وسط و منطقة شرق و منطقة العامرية ومنطقة العجمي.

و تُقدم جميع خدمات تنظيم الأسرة و الصحة الإنجابية بالمجان خلال فترة الحملة إضافة إلى الكشف بالأشعة التليفزيونية وتوفير تخصصات طبية كأمراض النساء و الباطنة و الأطفال لتحقيق أقصى منفعة للسيدات المنتفعات و ذويهم.

يأتي هذا تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان و الدكتورة أميرة طهيو وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية و في إطار الحملة القومية ١٠٠ يوم صحة.