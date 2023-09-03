نفذ جريمة مروعة بأسرة يابانية كاملة وتصرف بغرابة بعد الانتهاء.. إيه الحكاية؟

باتباع قاعدة غولديلوكس (Goldilocks) نفذ مجرم حادثة مروعة بأسرة يابانية كاملة تتكون من الأب ميكيو ميازاوا 44 عامًا؛ والأم ياسوكو 41 عامًا، وأطفالهم نينا 8 أعوام، وري 6 أعوام، بالطعن في منزلهم حتى الموت باستثناء الطفل الأصغر الذي قام بخنقه.

ورغم مرور 22 عاما على القضية، إلا أنها لا تزال دون حل حيث أن الشرطة اليابانية مازالت في حيرة من أمرها حول الأدلة والدوافع وراء قاتل أنهى حياة أسرة يابانية كاملة مكونة من 4 أفراد قبل يوم واحد من ليلة رأس السنة.

تصرفات غريبة!

لكن الشرطة تقول إن القاتل المجهول سرق خزاناتهم وقضى حاجته في الحمام ثم أخذ قيلولة في المنزل. وفقًا لصحيفة ديلي ستار.

ليس هذا فقط، بل إنه شرب زجاجات الشعير التي كانت بالمنزل وتناول أربع حاويات صغيرة من الأيس كريم. كما أنه استخدم جهاز الكمبيوتر الخاصة بالعائلة وغير ملابسه قبل أن يغادر منزلهم.

وبسبب هذه التصرفات الغريبة أطلق عليه لقب غولديلوكس (Goldilocks) وهي القاعدة التي توضح الدافع المستمر وراء قيامنا بأي عمل لكنها تتصف أيضًا بالمراوغة!

مجرم مجهول

ورغم عثور الشرطة على بصمات لأصابع القاتل وعينات دم في مكان الحادث إلا أنها مازالت لا تعرف هويته، فكل ما يعرفه المحققون حتى الآن هو أن عمره يتراوح بين 15 و 35 عام؛ ويبلغ طوله 5 أقدام و 6 بوصات؟؛ ومن المحتمل أنه مواطن غير ياباني.

كما لم يتم معرفة الدافع وراء القتل حتى الآن على الرغم من توقع البعض أنه يكون الانتقام بسبب شكاوى الأب بشأن المتزلجين خارج المنزل.