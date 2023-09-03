عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

نفذ جريمة مروعة بأسرة يابانية كاملة وتصرف بغرابة بعد الانتهاء.. إيه الحكاية؟

نفذ جريمة مروعة بأسرة
نفذ جريمة مروعة بأسرة يابانية وتصرف بغرابة بعد الانتهاء!

باتباع قاعدة غولديلوكس (Goldilocks) نفذ مجرم حادثة مروعة بأسرة يابانية كاملة تتكون من الأب ميكيو ميازاوا 44 عامًا؛ والأم ياسوكو 41 عامًا، وأطفالهم نينا 8 أعوام، وري 6 أعوام، بالطعن في منزلهم حتى الموت باستثناء الطفل الأصغر الذي قام بخنقه.

ورغم مرور 22 عاما على القضية، إلا أنها لا تزال دون حل حيث أن الشرطة اليابانية مازالت في حيرة من أمرها حول الأدلة والدوافع وراء قاتل أنهى حياة أسرة يابانية كاملة مكونة من 4 أفراد قبل يوم واحد من ليلة رأس السنة. 

تصرفات غريبة!

لكن الشرطة تقول إن القاتل المجهول سرق خزاناتهم وقضى حاجته في الحمام ثم أخذ قيلولة في المنزل. وفقًا لصحيفة ديلي ستار.

ليس هذا فقط، بل إنه شرب زجاجات الشعير التي كانت بالمنزل وتناول أربع حاويات صغيرة من الأيس كريم. كما أنه استخدم جهاز الكمبيوتر الخاصة بالعائلة وغير ملابسه قبل أن يغادر منزلهم.

وبسبب هذه التصرفات الغريبة أطلق عليه لقب غولديلوكس (Goldilocks) وهي القاعدة التي توضح الدافع المستمر وراء قيامنا بأي عمل لكنها تتصف أيضًا بالمراوغة!

مجرم مجهول

ورغم عثور الشرطة على بصمات لأصابع القاتل وعينات دم في مكان الحادث إلا أنها مازالت لا تعرف هويته، فكل ما يعرفه المحققون حتى الآن هو أن عمره يتراوح بين 15 و 35 عام؛ ويبلغ طوله 5 أقدام و 6 بوصات؟؛ ومن المحتمل أنه مواطن غير ياباني.

كما لم يتم معرفة الدافع وراء القتل حتى الآن على الرغم من توقع البعض أنه يكون الانتقام بسبب شكاوى الأب بشأن المتزلجين خارج المنزل.

قاعدة غولديلوكس غولديلوكس Goldilocks أسرة يابانية الشرطة اليابانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ما صدقوا جوزي اتحبس| سيدة البدرشين..الأربعة خطفوني لإطفاء نيرانهم

عاجل| هؤلاء يرثون إمبراطورية بـ 2 مليار دولار.. تعرف على أفراد عائلة الملياردير محمد الفايد

رسميا الآن.. مفاجأة في سعر الدولار بعد قرار الحكومة وانضمام مصر لـ بريكس

لمدة 15 يوما فقط.. هدية من البنوك لجميع عملائها في مصر

كولر عنده حق| محمد بركات يتوسط لحل أزمة الأهلي والمنتخب.. وكواليس مكالمة مدرب "الأحمر" وفيتوريا

التعليم تكشف حقيقة تسريب نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 من الكنترول

برقم الجلوس .. رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

بديلًا لـ«بترو أتلتيكو».. شوبير يحسم الجدل حول مشاركة الزمالك في الدوري الأفريقي

موضوعات متعلقة

بسبب عشقه للرئيس الروسي.. ملاكم أمريكي شهير يتصرف بغرابة شديدة

لأول مرة.. العثور على مواد من خارج نظامنا الشمسي تشير لحياة أخرى

بواسطة الذكاء الاصطناعي.. كيف يبدو مايكل جاكسون بعد 14 عامًا من وفاته؟

بالصور.. مخلوق غريب ومميت يمنع من السير على شواطئ أستراليا

العلماء: الجراثيم البشرية ستقضي على الفضائيين قبل الوصول إليهم

مسكون بالأشباح.. امرأة أمريكية تتعرض لأمر مفزع من هاتفها الخاص| تفاصيل

اعتقدت أنها في برنامج مقالب تليفزيوني لكنها نفذت جريمة بشعة.. تفاصيل

صور مذهلة لكائن فضائي حقيقي يشبه النساء.. شاهد

ترشيحاتنا

إنفراد.. ننشر تحريات مباحث الآداب بواقعة سقوط "هنادي بولاق" في بئر الحرام

أفضل شهادات استثمار بالجنيه في البنوك العاملة بـ مصر.. تفاصيل

لأول مرة في التاريخ.. إيران تبث مباريات الدوري السعودي

50.5 مليار دولار ودائع.. شهادات دولارية بفائدة 27 % لحل أزمة الأخضر

الإمارات تواصل توزيع الطرود الغذائية للسودانيين في قرى التشاد

موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موقف السوليه منها| مواعيد 3 مباريات أفريقية للأهلي خلال سبتمبر

هل بسبب تواجده في السعودية؟ سر استبعاد صلاح من مباراة مصر ضد إثيوبيا

بعائد فوري 40%.. أعلى 3 شهادات إدخار في مصر| تفاصيل

ما تراه يعكس شخصيتك.. اختبار يتحدث عن مشاعرك

فيديو

حكاية لين التي هزت لبنان .. الام والجدة حاولا اخفاء اعتداء خالها عليها

مصير محمد صلاح.. مطلب جماهيري للاتحاد وليفربول يعطل كل شيء

قرار عاجل.. مفاجآت في قضية طبيب الساحل

إجازات سبتمبر.. 10 أيام خلال الشهر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

اﻟﻤﺰﻳﺪ