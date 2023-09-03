ضبط شاحنة على متنها 80 مهاجرا في بلغاريا

ضبطت السلطات البلغارية، اليوم الأحد، شاحنة بها 80 مهاجرا غير شرعيين في طريق تراقيا السريع على بعد 8 كم من العاصمة البلغارية صوفيا، حسب الإذاعة الوطنية البلغارية.

وتواصل قوات الشرطة تحديد هوية اللاجئين والبحث عن سائق الشاحنة الذي لاذ بالفرار، حسبما نقلت وكالة تاس.



في سياق آخر ، ناقش زعيما أوكرانيا وبلغاريا إمكانية تعاون بلديهما في نطاق البحر الأسود للاتفاق على "ممر جديد لنقل الحبوب " في أعقاب انسحاب روسيا من اتفاق وقع بواسطة الأمم المتحدة وتركيا في يوليو من العام الماضي، ما أدى إلى تزايد المخاوف بشأن الأمن الغذائي العالمي، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية.

كان لانسحاب روسيا من صفقة الحبوب التي تفاوضت عليها تركيا والأمم المتحدة تأثير سلبي على الشحن التجاري للحبوب من الموانئ الأوكرانية الثلاثة على البحر الأسود والتي يتم تصدير معظم إنتاج أوكرانيا من الحبوب منها.