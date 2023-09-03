بسبب رباعي الأهلي.. شوبير يدافع عن فيتوريا قبل مواجهة مصر وإثيوبيا

دافع الإعلامي أحمد شوبير عن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، بعد ضم عناصر الأهلي للقاء إثيوبيا والتراجع عن ضم محمد صلاح.

وقال شوبير في تصريحات اذاعية: "اتعجب من ربط البعض بين استبعاد محمد صلاح من لقاء اثيوبيا، وضم رباعي الأهلي".

وأضاف: "مواجهة اثيوبيا سوف تقام يوم 8 سبتمبر في حين ستقام مواجهة الأهلي وفريق اتحاد العاصمة يوم 15 سبتمبر، ولذلك هناك فارق 7 أيام".

وتابع :"الإصابات تحدث في التدريبات لذلك اتعجب من تحفظ البعض في الأهلي على انضمام بعض العناصر إلى منتخب مصر، على الرغم من أن لقاء اثيوبيا سوف يساهم في تطوير الحالة الفنية قبل لقاء اتحاد العاصمة".

واختتم :"حال رفض كل الأندية تواجد عناصرها في منتخب مصر، سوف يكون مشكلة كبيرة داخل الفراعنة ولن يجد العناصر الجيدة".