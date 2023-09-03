مؤتمر صحفي مهم للمجلس القومي لحقوق الإنسان بعد قليل.. تفاصيل

يعقد المجلس القومي لحقوق الإنسان، بعد قليل، مؤتمراً صحفياً مهما، بحضور السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس، وذلك لإطلاق التقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان في مصر.

ويشارك في المؤتمر عدد كبير من أعضاء المجلس والفاعلين بمجال حقوق الإنسان، إضافة إلى وسائل الإعلام المختلفة من القنوات الفضائية، والصحف، والمواقع الإخبارية، والمحطات الإذاعية، وذلك بمقر المجلس بالتجمع الخامس في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً.

ويشارك عقب المؤتمر أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان في ثاني جلسات اليوم، الأحد 3 سبتمبر 2023، من الحوار والوطني المصري ضمن المحور السياسي، والتي تناقش قضية هامة من القضايا المدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وتحمل عنوان "دعم وتشجيع حرية الرأي والتعبير".

ويعاود الحوار الوطني المصري جلساته اليوم، بعد توقف لمدة قصيرة؛ لعرض مقترحات وتوصيات المرحلة الأولى من الحوار، والتي عقدت على مدار شهرين، وتضمنت 5 جلسات على رئيس الجمهورية بعقد جلستين هامتين.