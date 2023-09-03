الإمارات تواصل توزيع الطرود الغذائية للسودانيين في قرى التشاد

واصل الفريق الإنساني الإماراتي المتواجد فى أمدجراس التشادية توزيع الطرود الغذائية على اللاجئين السودانيين والمجتمع المحلي في قرية هيريكاي وما جاورها، وذلك بالتنسيق مع مكتب تنسيق المساعدات الإماراتية.

ويواصل الفريق الإنساني الإماراتي المتواجد مهامه في السعي للتخفيف من معاناة اللاجئين السودانيين بسبب الأوضاع الراهنة في السودان الشقيقة، بالإضافة إلى المجتمع المحلي، حسبما نقلت (وام).



وقال محمد خميس آل علي، ممثل مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية: "تنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة، يواصل الفريق الإنساني أعماله في أمدجراس التشادية في مد يد العون للاجئين السودانيين والمجتمع المحلي، وذلك من خلال تكثيف الجهود الإنسانية والزيارات الميدانية للقرى والاستماع إلى احتياجات الأهالي والسعي لتوفيرها".