لأول مرة في التاريخ.. إيران تبث مباريات الدوري السعودي

بدأ التلفزيون الرسمي الإيراني، في بث الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”، وذلك للمرة الأولى في تاريخ البلاد، عقب عودة العلاقات الرسمية بين الرياض وطهران.

وبث التليفزيون الإيراني مواجهة الكلاسيكو السعودي بين الاتحاد وضيفه الهلال، والتي أُقيمت على ملعب عبد الله الفيصل، مساء الجمعة، والتي وانتهت بفوز الهلال بنتيجة (3-4).

وكانت هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي يتم فيها بث مباراة سعودية محلية في إيران، وحظي الأمر بتفاعل كبير عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ونقل موقع "ورزش سه"، وهو أكثر المواقع زيارة في إيران، الدوري السعودي لحظة بلحظة، وتفاعل المشاهدون مع أجواء المباريات.

وكتب أحد المشجعين الإيرانيين: "أشاهد مباراة بين الهلال والاتحاد. مستوى كرة القدم يُضاهي الدوريات الأوروبية. التقدم الذي تشهده الرياضة في الدول العربية مُذهل".

وقال مشجع آخر: "لم أتخيل أبدًا أنني سأتمكن يومًا ما من الجلوس والاستمتاع بالدوري السعودي، ملاعب رائعة، كرة قدم جميلة، عمل كاميرا رائع، إنتاج احترافي، جماهير متحمسة".

ومع انضمام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى نادي النصر خلال الميركاتو الشتوي الماضي، وما أعقبه من انتقال أبرز لاعبي العالم إلى دوري روشن هذا الصيف، ارتفع عدد الدول التي تبث مباريات الدوري السعودي، وتزايدت نسبة المشاهدة في جميع أنحاء العالم.