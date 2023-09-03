الفاو تنفذ مشروعا ضخما حول الإدارة المستدامة للنظم الإيكولوجية الزراعية بالوادي الجديد

تنفذ منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في مصر، مشروع الإدارة المستدامة للنظم الإيكولوجية الزراعية في واحة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد.

ويوفر المشروع للمجتمعات المحلية وأصحاب الحيازات الصغيرة، القدرات التقنية والوسائل المالية والمعرفة والدعم لتخطيط وإدارة موارد الأراضي والمياه والتنوع البيولوجي الزراعي على نحو مستدام .

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، فقد أكد مدير المشروع بمنظمة الفاو الدكتور أشرف الصادق، أن المشروع نفذ 105 من المدارس الحقلية التي استفاد منها المزارعون، ويساهم المشروع في تكثيف الإنتاج الغذائي المستدام، ويوفر خيارات حول تنوع سُبل العيش في واحة الخارجة، كما يقدم فرصة لتحسين حياة المستفيدين من هذا المشروع، خاصة النساء وصغار المزارعين.

وقال الدكتور عماد عوض ممثل مركز بحوث الصحراء، إن المشروع يركز على تبني الممارسات ذات الصلة بمجال الإدارة المستدامة للأراضي والمياه والتنوع البيولوجي الزراعي، والتي من شأنها أن تساعد في الحفاظ على خدمات النظم الإيكولوجية في الواحات وتعزيزها في ثلاثة مواقع تجريبية في قرى المنيرة وناصر الثورة والشركة.

وأكد الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادي الجديد على ضرورة تعميم تجربة المدارس الحقلية التي ينفذها المشروع على مستوى مراكز محافظة الوادي الجديد كي تعم الفائدة.

