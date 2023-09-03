فيضانات مفاجئة وانهيارات أرضية|تحذيرات بحرية وبرية من تايوان بسبب إعصار «هايكوي»

تتعرض تايوان، اليوم الأحد، الي إعصار "هايكوي" على الساحل الجنوبي الشرقي للبلاد، ما دفع ‏سلطات البلاد إلى إجلاء ما يقرب من 3000 ساكن من المناطق المهددة.‏

وأصدر مكتب الأرصاد الجوية المركزي في تايوان، صباح اليوم، تحذيرًا بحريًا وبريًا، فيما يتعلق باقتراب الإعصار، وفقًا لما نقلته «تايوان نيوز».

وقال المكتب في بيان له إنه "اعتبارًا من الساعة 05:15 بتوقيت غرينتش، كان الإعصار يتحرك غربا بسرعة 14 كيلومترا في الساعة، مع رياح تصل سرعتها إلى 55 مترا في الثانية".

وفي نفس السياق، أصدر مكتب الأرصاد الجوية المركزي في تايوان، تحذيرات من هطول أمطار غزيرة للغاية، ورياح قوية.

واضاف المكتب أن هذه الحالة ستستمر حتى صباح غد الاثنين، محذرًا من أن هطول الأمطار الغزيرة قد يؤدي إلى فيضانات مفاجئة وانهيارات أرضية.