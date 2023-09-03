لامع قصير بالريش.. لقاء الخميسي تثير الجدل بفستان ملفت في أحدث ظهر لها|شاهد

شاركت الفنانة لقاء الخميسي جمهورها عبر حسابها الرسمى على موقع الصور والفيديوهات انستجرام بأحدث ظهور لها .

وتألقت لقاء الخميسي بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية فستانًا لامعًا قصيرًا مزودًا بالريش من تصمميم فيفان معوض .

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع الماكياج الصاخب من رسم العيون بالكحل الأسود ووضعت أحمر الشفاه باللون النوود ، وتركت شعرهها منسدلاً على كتفيها .

الجدير بالذكر أن آخر أعمال لقاء الخميسي، كان مشاركتها في مسلسل إجازة مفتوحة، مع النجم شريف منير، والذي تكوّن من 40 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا.