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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير التنمية المحلية يصل الصين للمشاركة فى منتدى رؤساء البلديات الدولى حول السياحة

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

وصل اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، اليوم الأحد، إلى مدينة تشنغتشو الصينية للمشاركة فى منتدى رؤساء البلديات الدولى حول السياحة والمدن المستدامة، والذى سيعقد خلال الفترة من 4- 6 سبتمبر الجارى تحت عنوان "اكتشاف قوة دافعة جديدة وتعزيز استدامة المدن السياحية" بحضور عدد من الوزراء والمحافظين ورؤساء الحكومات المحلية من مختلف دول العالم، وعدد من ممثلى المنظمات الدولية، وعلى رأسها منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة.

ويضم الوفد المرافق لوزير التنمية المحلية للمشاركة في المنتدى كلا من اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية. 

وقال اللواء هشام آمنة إن هذا المنتدى يمثل منصة بالغة الأهمية لتعزيز الحوار بين رؤساء الحكومات المحلية لتحليل القضايا الحضرية، ومناقشة الحلول القابلة للتطبيق فى ضوء التحديات العالمية المشتركة التى تقوض عملية تعزيز التنمية المستدامة للسياحة العالمية.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن المنتدى يهدف إلى إنشاء منصة عالمية للحوار بين رؤساء الحكومات المحلية والمحافظين ورؤساء البلديات والمسئولين من مختلف المدن السياحية بالعالم حول التنمية المشتركة للسياحة الدولية والمدن السياحة ومواجهة التحديات المشتركة واستكشاف حلول مستدامة جديدة لتطوير السياحة وتطوير الإدارة المحلية للعناية بالمواقع السياحية.

ومن المقرر أن تتضمن مشاركة وزير التنمية المحلية فى منتدى رؤساء البلديات الدولى حول السياحة، حضور عدد من الجلسات والفعاليات على هامش المنتدى لعرض جهود الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الاهتمام بالمدن السياحية والتراثية وتطوير البنية التحتية اللازمة لإطلاق طاقات المدن وتعزيز قدراتها السياحية، بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من التراث الطبيعى والثقافى فى جميع المدن السياحية المصرية لتحقيق أهداف السياحة المستدامة المتعلقة بتعزيز الجدوى الاقتصادية.

كما سيعقد وزير التنمية المحلية خلال المشاركة فى المنتدى الدولى لقاءات ثنائية مع عدد من المسئولين الصينيين ورؤساء الوفود وكبار الشخصيات المشاركين فى المنتدى.

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وزير التنمية المحلية التنمية المحلية منتدى رؤساء البلديات الدولى هشام امنة

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